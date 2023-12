Matt Rife ainda não se desculpou por brigar com um filho de 6 anos, diz a mãe

Matt Rife brigou online com um garoto de 6 anos que o criticou por causa de seu recente especial da Netflix – algo pelo qual ele ainda não se corrigiu… de acordo com a mãe do menino.

O negócio é o seguinte… o comediante ainda enfrenta reações negativas por causa de seu especial do mês passado, que incluía piadas sobre violência doméstica e que fez das mulheres, em geral, alvo de muitas de suas piadas – isso apesar do fato de que o mas a maioria de seus fãs são mulheres.

Rife estava sendo prejudicado a torto e a direito por um bom tempo – algo que ele adorava – e na outra semana, TikToker Coelhinha HedayaO filho mais novo também entrou em ação.

Ela postou um ponto em uma das piadas de Rife no especial – durante a qual ele está zombando das mulheres por confiarem na astrologia e colocando uma piada de “anéis” com os planetas – e apresentava seu filho que corrigiu MR em qual planeta na verdade apareceu em torno de … Saturno.

O garoto também disse que Rife era “malvado com as meninas”… então não foi uma grande queimadura, mas uma que Rife aparentemente sentiu necessidade de responder. Ele escreveu em um comentário excluído: “Júpiter também tem (um) anel. OH!… e Papai Noel não é real. Sua mãe compra presentes para você com o dinheiro que ela ganha no OnlyFans. Boa sorte.” Sim, não é ótimo… e pior ainda, Bunny diz que não pediu desculpas.

Ela disse ao TMZ… embora Rife ainda não tenha se desculpado, ela diz que só aceitaria isso por meio de uma mudança de comportamento – ou seja, mudando seu tom sobre como ele fala com/sobre as mulheres. No entanto, ela diz com base no que viu sobre ele… ela não está prendendo a respiração.

Bunny diz que Rife não parece o tipo de cara que assume responsabilidades – veja sua resposta à controvérsia da piada sobre o capacete com necessidades especiais – e ela acredita que ele precisa olhar bem dentro de si mesmo para descobrir por que sente tanta agressão às mulheres e crianças, e tentar curar-se depois de descobrir a causa raiz.