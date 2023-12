Mauricio Umansky chega às pistas de esqui com Anitta e Lele Pons e os filma em toalhas

Maurício Umansky parece estar aproveitando a vida como um homem solteiro… porque ele estava se divertindo muito nas pistas de esqui com a cantora Anitta e YouTuber Lele Pons .

Mauricio disse: “Um pouco de diversão [Shenanigans] prestes a ocorrer”, em um vídeo postado em suas redes sociais na quarta-feira, mostrando as mulheres com grandes sorrisos em Aspen – dizendo às pessoas que ele é o cinegrafista de Anitta e Lele e que devem ir às redes sociais para conferir a diversão.

Bem, Anitta compartilhou alguns clipes BTS dela e Lele tirando o equipamento de neve e vestindo uma toalha… com Mauricio filmando a coisa toda.

Parece que as meninas decidiram descer a montanha balançando apenas uma toalha e tomando champanhe, com Mauricio capturando – Anitta o chamou de “o melhor videomaker”.

Claro, a diversão na neve do Mauricio vem como sua ex, Kyle Richardsparece estar relaxando em Punta Mita, México… compartilhando uma foto dela na praia com a legenda: “Às vezes só precisamos escapar um pouco da realidade”.