Mauricio Umansky dança sem camisa no Aspen Bar enquanto Kyle Richards está no México

Maurício Umansky dar Kyle Richards não estão apenas separados em teoria… eles parecem estar levando vidas separadas atualmente… com Mo parecendo um estudante universitário nas férias de primavera e Kyle descansando de biquíni a milhares de quilômetros de distância.

Maurício e cantor Anitta fui ao Cloud Nine Alpine Bistro na quinta à noite, e parecia um rager da ASU… MU dançando sem camisa e borrifando champanhe na multidão enquanto Anitta exibia alguns movimentos bem sérios.

Enquanto isso, Kyle está em Punta de Mita, no México, tomando sol com um amigo Faye Resnick. Kyle tem passado muito tempo ultimamente com seu amigo inseparável, Morgan Wade.