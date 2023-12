Maury Povich intervém para ajudar a anunciar a paternidade do bebê orangotango

O Zoológico de Denver tinha uma séria disputa de paternidade em mãos e recorreu ao especialista Maury Povich para ajudar a resolver as coisas de uma vez por todas.

O ícone da TV que chegou ao fundo de centenas de disputas de paternidade em seu talk show foi chamado para o caso de um novo bebê orangotango… os funcionários do zoológico não tinham certeza se Berani, de 30 anos, ou de 16 anos. O velho Jaya era o papai bebê do orangotango de Sumatra, Siska, de 4 meses.

Jaya está fora de perigo – embora a mãe de Siska, Eirina, também tenha gostado de “algum namoro e atividade de acasalamento” com ele.

O site do Zoológico de Denver diz que Berani vive com outras três fêmeas e foi aprovado para reprodução através do Plano de Sobrevivência de Espécies de Orangotangos de Sumatra – o que é um grande negócio porque os orangotangos de Sumatra são uma espécie criticamente ameaçada.