Max Verstappen e Red Bull trollam Lando Norris de forma hilária após assinar com a Monster Energy

RA ed Bull Racing Team respondeu rapidamente ao acordo da McLaren com a Monster Energy, um de seus maiores concorrentes de bebidas energéticas.

Max Verstappen inicialmente trollou Lando Norris com um adesivo da Red Bull em Abu Dhabi

Assim que o patrocínio foi revelado, a equipe de Milton Keynes trollou o ‘Team Papaya’ de forma épica com um vídeo de Lando Norris bebendo em uma lata de Red Bull.

A conta do Instagram da Red Bull Racing postou o vídeo de Lando com a legenda “DW (não se preocupe) Lando Norris, sempre apoiaremos você em seus momentos de necessidade”.

Campeão da temporada 20223 da Fórmula 1 Max Verstappen também foi um pouco travesso quando se conheceram em Abu Dhabi no dia 26 de novembro. Enquanto Verstappen e Norris trocavam algumas palavras ao lado da pista, ele silenciosamente deu um tapa Adesivo da Red Bull sobre Lando Norris está de volta sem que ele percebesse e se divertiu diante das câmeras.

A Red Bull Racing dá o primeiro golpe forte contra a Monster Energy, que decidiu deixar a Mercedes após 14 temporadas e se juntar à McLaren no início da temporada de Fórmula 1 de 2024.

Monster Energy mudou equipes de patrocínio de Mercedes Benz para McLaren

Após o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a empresa americana de bebidas energéticas revelou o acordo firmado com a McLaren para a próxima campanha da F1.

Em um contrato plurianual, conforme determina o comunicado, a Monster Energy exibirá seu tradicional logotipo ‘M’ nos capacetes, ternos, bonés e garrafas de Lando Norris e Oscar Piastri.

Um dos mistérios depois de romper com a Mercedes é o que acontecerá com o patrocínio que eles têm com Lewis hamilton, lembrando que empresta seu nome a uma edição de bebidas sem açúcar.