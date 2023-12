Medalhista de ouro olímpica Klete Keller condenada pela insurreição do Capitólio: Qual é a acusação?

Fvermes EUA nadador Klete Keller, Campeão olímpico em Atenas 2004 e Pequim 2008 no revezamento 4×200 metros livre em parceria com Michael Phelps e Ryan Lochte, foi condenado a seis meses de prisão domiciliar e três anos de liberdade condicional por sua participação no ataque ao Capitólio em Washington em 6 de janeiro de 2021.

Ativistas pró-Trump tentaram impedir o anúncio dos resultados eleitorais que deram Joe Biden a vitória como novo presidente.

Phelps faz primeiro lance com Arizona… e solta loucura nas arquibancadas

Keller, 41 anos, participou do ataque vestindo um anoraque do Comitê Olímpico dos Estados Unidos (USOC) de sua época como nadador de elite.

O que denunciou Keller como participante do evento?

O emblema do USOC exibido com destaque na lapela serviu para identificá-lo entre a multidão que invadiu o Capitólio. Depois desse episódio, o ex-nadador abandonou o anoraque e quebrou o celular, que havia gravado imagens da agressão.

O ex-nadador enquanto estava detido dentro do Capitólio

Além da prisão domiciliar e da liberdade condicional, Keller será obrigado a realizar 360 horas de serviço comunitário, que consistirá em palestras aos escolares explicando os erros que o levaram a participar do crime.

“Agora entendo que minhas ações foram um crime e que sou totalmente responsável por isso”. Keller admitido em sua audiência de julgamento.

Keller, um nadador fisicamente talentoso (1,98m) e um dos melhores nadadores do mundo nos 200m e 400m na ​​virada do século, ganhou mais duas medalhas de bronze olímpicas, em Sydney 2000 e Atenas 2004 nos 400m, e outra nos 200m nos 2001. Campeonatos mundiais.