Meek Mill começa a chorar com a assinatura do projeto de lei de liberdade condicional na Pensilvânia

Moinho mansoAs emoções de James vieram à tona enquanto falava na assinatura de um projeto de lei de reforma da liberdade condicional na Filadélfia… e suas lágrimas estavam claramente relacionadas às lembranças de seus próprios anos de problemas legais.

Governador da PA Josh Shapiro assinou o projeto de lei dentro do Centro Nacional de Constituição da Filadélfia, e Meek relembrou a ansiedade que sentia ao arriscar sua liberdade cruzando as fronteiras do estado para Nova Jersey apenas para levar seu filho à escola quando ele estava em liberdade condicional anos atrás.

Ele então desabou no pódio enquanto agradecia ao governador. Shapiro e o restante do comitê pela assinatura do projeto de lei, que diminui as chances de pessoas em liberdade condicional serem mandadas de volta para a prisão por delitos menores.

Meek diz que caras como ele, que vêm de uma educação pobre, têm que lutar duas vezes mais apenas para serem aceitos, e ser jogado de um lado para o outro no sistema enquanto é rotulado de criminoso torna as coisas muito piores.

O rapper de “Dreams & Nightmares” foi colocado em liberdade condicional por um caso de arma de fogo em 2008, e mais tarde acabou tendo sérios problemas com um juiz que mandou-o para a prisão por uma violação da liberdade condicional em 2017. Então, é bastante óbvio por que a causa é tão cara ao seu coração.



Universo de Sway / Sirius XM