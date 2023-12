MEGA DA VIRADA: apostas exclusivas começam HOJE (18)

A Caixa Econômica Federal inicia, nesta segunda-feira (18), as vendas para apostas exclusivas para a Mega da Virada 2023, do concurso especial 2670. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, com um prêmio estimado de R$ 550 milhões aos apostadores.

De acordo com a instituição, a estimativa de gratificação deve ultrapassar a do ano de 2022, que foi a maior já vista na modalidade. Na ocasião, cinco apostas dividiram o montante de R$ 541,9 milhões, no qual a suposição prevista era de R$ 450 milhões. Os bilhetes vieram de Santos (SP), Arroio do Sal (RS), Florestal (MG), São José da Bela Vista (SP) e Natal (RN), com cada um levando R$ 108.393.993,26.

Faixas inferiores Mega da Virada 2023

Vale ressaltar que a categoria também gratifica apostadores que acertam faixas inferiores do sorteio. Isto é, aqueles que marcam cinco e quatro palpites. No ano de 2022, 2.485 jogadores acertaram a quina e receberam R$ 45.438,78. Já a quadra premiou 183.921 apostas no valor de R$ 877,04 cada.

Além disso, outra possibilidade de sair vencedor é adquirindo um bolão oficial da Caixa em qualquer casa lotérica do país. O valor mínimo é de R$ 15, porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.

Mega da Virada não acumula

Por se tratar de um concurso especial, similar ao da Lotofácil da Independência, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Ou seja, caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas sorteadas no globo, o montante passa para os jogadores que acertarem cinco dezenas, e assim sucessivamente, até sair um vencedor.

Vendas e valor da aposta da Mega da Virada 2023



As vendas paralelas para o concurso iniciaram no dia 13 de novembro, já as vendas exclusivas começam hoje, dia 18 de dezembro. O valor da aposta simples é R$ 5,00, que dá direito a seis palpites dos 60 disponíveis no volante. No entanto, caso o jogador queira, pode aumentar o número de marcações e pagar conforme o valor estabelecido pela Caixa.

Valores

6 dezenas – R$ 5,00

7 dezenas – R$35,00

8 dezenas – R$ 140,00

9 dezenas – R$ 420,00

10 dezenas – R$ 1.050,00

11 dezenas – R$ 2.310,00

12 dezenas – R$ 4.620,00

13 dezenas – R$ 8.580,00

14 dezenas – R$ 15.015,00

15 dezenas – R$ 25.025,00

16 dezenas – R$ 40.040,00

17 dezenas – R$ 61.880,00

18 dezenas – R$ 92.820,00

19 dezenas – R$ 135.660,00

20 dezenas – R$ 193.800,00

Sorteio Mega da Virada

O sorteio do concurso especial 2670 da Mega da Virada 2023 será no dia 31 de dezembro, domingo, às 20h. Todavia, os apostadores podem realizar suas “fezinhas” até às 17h do mesmo dia. O resultado terá exibição ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com atualização em tempo real no Notícias Concursos.

Como apostar na Mega da Virada 2023?

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30,00. Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

Vai ter concurso da Mega-Sena?

A partir desta segunda-feira (18), os sorteios diários da Mega-Sena estão suspensos, retornando apenas após o resultado da Mega da Virada. Todas as apostas feitas na categoria durante este período, mesmo que não esteja no volante do concurso especial, irão concorrer para a Mega da Virada, pois as vendas estão destinadas exclusivamente para essa modalidade.