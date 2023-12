Mega da Virada: Tire suas dúvidas sobre o sorteio mais famoso do país – Prêmio RECORDE!

A Mega da Virada é sem dúvida o sorteio mais aguardado pelos brasileiros. Realizado uma vez por ano, este sorteio especial da Mega Sena oferece prêmios incrivelmente altos, alimentando sonhos de uma vida transformada da noite para o dia. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos desvendar as dúvidas mais comuns sobre a Mega da Virada, para que você possa fazer suas apostas com confiança.

O que é a Mega da Virada?

A Mega da Virada é um sorteio especial da Mega Sena, promovido pelas Loterias da Caixa desde 2008. O prêmio deste sorteio é muito maior do que os dos concursos regulares e, diferentemente destes, não acumula. Ou seja, algum sortudo (ou sortudos) vai começar o ano novo com um excelente incremento em sua conta bancária.

Para ganhar o prêmio, é necessário acertar seis números entre 60 possíveis. Prêmios menores são concedidos para quem acerta cinco ou quatro números. Caso mais de um apostador acerte os seis números, o prêmio é dividido entre os ganhadores.

Valor do prêmio da Mega da Virada em 2023 e por que ele é recorde?

A Mega da Virada de 2023 promete um prêmio estimado em incríveis R$ 570 milhões, o maior já oferecido na história da loteria. O valor final do prêmio só será conhecido após o fim do período de apostas, pois é composto pela soma de parte do valor arrecadado com as apostas (62% do total destinado a prêmios) mais os valores acumulados de outros concursos.

Quando ocorrerá o sorteio da Mega da Virada?

O sorteio da Mega da Virada acontecerá às 20h do dia 31 de dezembro. Você pode acompanhar o sorteio ao vivo no canal da Caixa no YouTube e em várias emissoras de TV do Brasil.

Até quando posso apostar na Mega da Virada?



Os apostadores têm até às 17h do dia 31 de dezembro para fazer suas apostas na Mega da Virada. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site Loterias Caixa.

Por que o valor da Mega da Virada não acumula?

A Mega da Virada é um concurso especial e por isso tem regras especiais. Se ninguém acertar os seis números sorteados, o valor é distribuído para os acertadores de cinco números. Se ninguém acertar a quina, os valores vão para os acertadores da quadra. Mas a chance de ninguém acertar a sena ou a quina na Mega da Virada é muito baixa.

Quais as chances de ganhar na Mega da Virada?

As chances de ganhar na Mega da Virada dependem do número de combinações possíveis em um sorteio. Quanto mais jogos possíveis, menor a chance de ganhar. No caso da Mega Sena, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5 é de 1 em 50.063.860.

Como aumentar a chance de ganhar na Mega da Virada?

A única maneira de aumentar suas chances de ganhar na Mega da Virada é fazendo mais apostas. Isso pode ser feito de duas maneiras: fazendo vários jogos de seis números ou apostando em mais números, na chamada aposta múltipla.

Existem números da sorte para a Mega da Virada?

A resposta é não. A chance de qualquer combinação de seis dezenas é a mesma. Não importa se você joga os números que sonhou ou os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A probabilidade é a mesma: 1 em 50 milhões.

E os números mais sorteados na Mega da Virada?

Os números 5, 10 e 58 foram sorteados 7 vezes cada nas 14 edições da Mega da Virada até agora. Mas isso não significa que eles têm mais chances de serem sorteados novamente.

Quanto R$ 570 milhões renderiam na poupança?

Caso o ganhador da Mega da Virada decida aplicar todo o prêmio na poupança, o rendimento mensal estimado seria de cerca de R$ 3 milhões, livres de impostos.

A Mega da Virada é uma oportunidade incrível de transformar sua vida financeira. Porém, é importante lembrar que a probabilidade de ganhar é extremamente baixa. Portanto, nunca aposte mais do que você pode perder. Boa sorte!