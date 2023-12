Megan Thee Stallion Twerks Up a Storm em Skimpy Christmas Onesie

Garanhão Megan Thee está fechando o ano sacudindo o que sua mãe lhe deu – mas ela está de acordo com isso… o que é um toque legal. 🤌

A rapper foi ao IG Live no sábado e estava vestida com um lindo macacão que exibia todos os seus melhores ângulos e curvas – e enquanto ela dividia seu tempo entre conversar com o público e fazer alguns trabalhos de beleza… ela também encontrou tempo para faça alguns twerk.