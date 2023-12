Meghan Markle faz trabalho de atuação para anúncio de empresa de café

A Duquesa de Sussex é destaque no fundo deste vídeo de final de ano que Clevr Blends postou nas redes sociais na terça-feira – encerrando 2023 agradecendo sua base de clientes fiéis … enquanto consistentemente tem MM no quadro para cada cena rápida .

Perto do final do comercial digital, ela caminha direto em direção à câmera e tenta dar um soco em outro funcionário da Clevr – mas falha miseravelmente, o que a faz rir.

Se você está se perguntando o que Meg tem a ver com esse café hippie, ela é um dos poucos investidores nele – e aparentemente vê um grande potencial de crescimento, visto que a empresa ainda é privada no momento… e relativamente pequena em comparação com as grandes redes por aí.