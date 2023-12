Meghan Markle, Fundação Archewell do Príncipe Harry não está em problemas financeiros

Meghan Markle dar Príncipe HarryDiz-se que a organização filantrópica de BS esteve no vermelho este ano – mas falta contexto… incluindo o fato de que ela tem muito dinheiro guardado.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… um relatório recente sugerindo que a Fundação Archewell estava precisando de dinheiro depois de sofrer uma diminuição substancial na receita entre 2021-2022 é enganoso, porque não leva em conta que a organização não é uma corporação, pessoas.

Em outras palavras, esse tipo de coisa não pode ser simplesmente medido em mero lucro e perda – como dizem nossas fontes, a Fundação Archewell ainda está funcionando como quando foi lançada em 2020… e na verdade terminou o ano com mais de US$ 8 milhões no banco.

O que o relatório insistiu foi no facto de que nas últimas negociações da organização declaração de impostosmostra que as doações caíram entre 21 e 22… passando de US$ 13 milhões em 2021 para apenas cerca de US$ 2 milhões em 2022. A fundação também observa que (tecnicamente) teve um prejuízo de cerca de US$ 674 mil, já que seus custos são um pouco ultrapassou sua receita no ano passado… mas como dissemos, contexto.

Disseram-nos que não é incomum que as doações diminuam após o ano de estreia de uma organização de caridade e, muitas vezes, o primeiro ano é o mais forte.

A Fundação Archewell armazenou de forma inteligente o enorme influxo de dinheiro que recebeu entre 2020 e 2021 e agora está dividindo o dinheiro com base em seus objetivos de longo prazo. Então, sim… as doações diminuíram, mas a AF não está fora do jogo da filantropia.

Houve também uma afirmação no relatório em questão de que o CEO da Archewell James Holt recebeu um grande aumento salarial entre 2021 e 2022 – aumentando o salário de US$ 59 mil para cerca de US$ 227 mil. Fomos informados de que o valor de 21 era apenas um ano parcial do salário de Holt – no entanto, a fonte não foi específica sobre o salário anual total de Holt.