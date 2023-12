Megyn Kelly coloca a mira em Taylor Swift: ‘Espero que eles te boicotem’

Fex-personalidade da Fox News Megyn Kelly pediu um boicote à maior estrela da música: Taylor Swift. A razão? Swift participando da turnê de comédia “More Feelings” de Ramy Youssef, cujos lucros beneficiam a ajuda humanitária em Gaza.

No The Megyn Kelly Show, o apresentador ‘conservador’ questionou o fato de o programa doar seus lucros para a ajuda humanitária à Palestina, mas especialmente o fato de Taylor Swift ter participado do evento.

Por que Megyn Kelly quer que os fãs boicotem Taylor Swift

“Espero que eles boicotem os eventos de Taylor Swift até que ela peça desculpas, porque participar disso foi errado. Gaza para gays. Veja sobre os direitos das mulheres em Gaza, Taylor”, disse Kelly.

Kelly continuou repreendendo o músico por seu passeio com a amiga Selena Gomez: “Taylor Swift deve desculpas aos israelenses e judeus americanos”.

A ex-âncora da Fox News então tentou pintar Swift como hipócrita: “Ela falou sobre seu apoio às mulheres, sua oposição a certos legisladores republicanos que não apoiam as mulheres da maneira que Taylor acha adequado. sabe o que o Hamas gosta de fazer com as mulheres? Você acha que temos direitos iguais lá, Taylor?

O programa de Megyn Kelly é conhecido por buscar polêmica em geral, especialmente quando se trata de celebridades progressistas. Nesse caso, ignorando o fato de Ramy Youssef ser um comediante altamente talentoso com uma série de TV de sucesso, com ‘Ramy’ do Hulu.

Youssef, que nasceu no NÓS aos pais egípcios, não iniciou sua viagem como um esforço humanitário para Palestina, mas mudou de posição em 15 de novembro (mais de um mês após o início da guerra Israel-Hamas). “100% dos rendimentos para o restante do Ramy Youssef: A turnê standup More Feelings será doada à American Near East Refuge Aid (ANERA), proporcionando ajuda humanitária ao povo de Gaza”, postou ele em seus canais de mídia social.