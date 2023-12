MELHOR FORMA de consultar Bolsa Família pelo CPF

O Bolsa Família representa uma iniciativa governamental que busca apoiar economicamente as famílias em condições de vulnerabilidade social no Brasil. Abaixo, você terá orientações sobre como realizar a verificação do programa por meio do CPF e do código NIS.

Lembrando que o Bolsa Família se configura como um projeto social que proporciona um auxílio financeiro mensal às famílias que enfrentam situações de pobreza e extrema pobreza no território nacional. Sua criação teve como propósito primordial o combate à fome, bem como a promoção da segurança alimentar e nutricional, o acesso à educação e aos serviços de saúde.

Quem possui direito a ter o Bolsa Família?

Para ser elegível ao Bolsa Família, é requerido que a família apresente uma renda mensal por indivíduo que não ultrapasse R$ 218. Por exemplo, se uma família é composta por seis membros, e apenas um deles aufere uma renda mensal de R$ 1.320, A renda por pessoa na família seria de R$ 217, assegurando, assim, o direito ao benefício. Adicionalmente, é imperativo que a família esteja cadastrada no Cadastro Único (CadÚnico), pois é por meio desse cadastro que o número do NIS é gerado.

Passo a passo da consulta pelo CPF

Para realizar a verificação do Bolsa Família utilizando o CPF, é possível seguir os passos abaixo:

Portal Cidadão da Caixa

Acesse o portal Cidadão Caixa ;

; Insira o número do seu CPF no campo de login;

Informe sua senha, a mesma utilizada nos aplicativos Caixa Trabalhador e Bolsa Família;

Selecione a opção “Consulta do benefício Bolsa Família”.

Ministério da Cidadania



Efetue uma chamada gratuita para a Central de Atendimento no número 121;

O sistema solicitará seu nome completo e o número do CPF.

Cadastro Único

Acesse o aplicativo do CadÚnico;

Insira seu CPF;

Informe sua senha da conta gov.br;

Escolha a opção referente ao Bolsa Família.

Entre em contato ligando para o número 111, informe o seu CPF e escolha a opção relacionada ao Bolsa Família. É importante salientar que em todas as alternativas é necessário utilizar o número do CPF do beneficiário do programa.

Como realizar a verificação do Bolsa Família através do NIS

É possível também realizar a consulta do programa utilizando o NIS (Número de Identificação Social), que é gerado no momento da inscrição da família no CadÚnico.

Quantia do Bolsa Família

O valor médio do Bolsa Família é de R$ 680,61, porém, pode variar de acordo com a composição familiar.

Benefícios suplementares

Os benefícios adicionais do programa têm o potencial de aumentar o montante total recebido pela família. Estes incluem:

Primeira infância – Acréscimo de R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos de idade;

Benefício variável familiar nutrizes – Acréscimo de R$ 50 para cada recém-nascido até 6 meses;

Benefício variável familiar – Acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Norma de Proteção do Bolsa Família

A Norma de Proteção é uma disposição que possibilita que a família permaneça no programa mesmo diante do aumento da renda familiar.

Garantia de Retorno

Se a renda da família diminuir novamente ou se houver a necessidade de retornar ao programa após a saída voluntária, a Regra de Retorno Garantido permite a reintegração com os benefícios adicionais.

Perspectivas para o Futuro do Bolsa Família

Para o ano de 2024, há a expectativa de que o Bolsa Família seja mantido, com um possível ajuste no valor em consonância com o aumento do salário mínimo. A verificação do Bolsa Família pelo CPF e pelo NIS é um procedimento descomplicado que pode ser realizado online. Através dessa consulta, é possível determinar se a sua família é elegível para o benefício e qual será o valor a ser recebido.