Membro da família dos defensores de reféns israelenses pela libertação, ‘O tempo é essencial’

Moshe Lavi, o ex-capitão das FDI, diz que Omri foi mantido sob a mira de uma arma por terroristas do Hamas em outubro de 2016. 7, quando foi sequestrado de sua casa no Kibutz Nahal Oz. Moshe diz que a esposa de Omri, sua irmã Lisae as 2 filhas do casal, Escalar dar Almatambém foram mantidos sob a mira de uma arma de Omri antes de serem deixados para trás e resgatados pelas FDI.