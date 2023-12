TO panorama da Internet conferiu uma nova identidade Tiger Woodsfazendo a transição do reverenciado “Big Cat” para o novo título de “Big Dog” da Internet.

Essa transformação surgiu quando uma conta do Instagram, No Laying Up, compartilhou um momento digno de nota da semana passada. Campeonato PNC, capturando Bosque no ato de estender um aperto de mão enquanto se refere de maneira divertida a um indivíduo invisível como “Cachorro grande”. A postagem, datada de 18 de dezembro, marcou o início da Bosque‘última conquista da internet.

Filho de Tiger Woods compartilha semelhanças alucinantes com seu pai

O efeito cascata desta interação aparentemente comum estendeu-se para além dos círculos de golfe, até mesmo com o O pargo longo do Miami Dolphins, Blake Fergusonjuntando-se ao fenômeno viral.

Aproveitando o meme, Ferguson incorporou humor em sua campanha no Pro Bowl, incentivando retuítes com a hashtag #ProBowlVote Blake Ferguson.

A extensão de Bosque a consciência de sua nova fama online permanece incerta.

Mesmo assim o ícone do golfe de 47 anos aproveitou a oportunidade de participar do torneio ao lado de seu filho de 14 anos Charliecom sua filha de 16 anos, Sam, servindo como caddie. Refletindo sobre a experiência, Woods expressou o profundo significado do evento para sua família.

Como Tiger Woods terminou o torneio?

Apesar de terminar em quinto lugar no torneio, ficando atrás dos vencedores Bernhard Langer e filho Jason, a família Woods contribuiu com uma infinidade de momentos memoráveis. Um desses destaques ocorreu quando Charlie executou um notável chip-in para birdie no buraco 15, deixando seu pai em crise e provocando uma reação alegre dos espectadores.

Para Tiger Woods, este fim de semana marcou um empreendimento promissor, permitindo-lhe caminhar todas as rodadas, exceto uma, apesar das contínuas preocupações com lesões. Olhando para 2024, Bosque expressou otimismo sobre sua capacidade de competir, citando um treinamento rigoroso e uma eliminação gradual de dúvidas que persistiam devido à sua ausência prolongada de jogos competitivos.

Acompanhando suas conquistas no golfe, Bosque viu-se imortalizado na cultura da Internet através do meme “Big Dog”, oferecendo uma contrapartida humorística ao seu célebre legado no golfe.

Como Bosque abraça o potencial para uma carreira ressurgente e navega no cenário em evolução da fama na Internet, os eventos do fim de semana proporcionam uma tapeçaria multifacetada de triunfos e aclamação viral recém-descoberta.