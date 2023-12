A início de temporada desafiador, marcado por suspensões e lesões, deu um tom sombrio para o Grizzlies de Memphis.

No entanto, o retorno do craque Eu Morant provocou uma mudança notável na dinâmica e na mentalidade da equipe.

Seguindo Morantedo regresso depois de 25 jogos afastados, o Grizzlies alcançaram impressionantes quatro vitórias consecutivas, passando seu recorde de 6-19 para 10-19.

Apesar da árdua jornada pela frente para chegar ao topo da competitiva Conferência Oeste, há um renovado sentimento de otimismo entre os jogadores e torcedores.

Energia infecciosa

MoranteO impacto do jogador na quadra vai além de suas estatísticas individuais, já que a energia e a atitude da equipe se tornaram contagiosas.

A recente vitória por 116-115 na prorrogação contra o Pelicanos de Nova Orleans exemplifica essa mudança de mentalidade.

O que antes era uma equipe vagando pelos jogos se transformou em uma equipe determinada a garantir vitórias.

Durante o jogo crucial contra o Pelicanos, Morante mostrou sua liderança e sede de sucesso, terminando com uma impressionante linha de estatísticas de 31 pontos, sete assistências e 12 de 24 arremessos de campo.

Sua presença em quadra revitalizou o Grizzliescriando oportunidades para outros atores, como Anos Jacksonbrilhar.

Enquanto MoranteEmbora o regresso da ONU tenha sido um farol de esperança, há áreas que necessitam de atenção, como a diminuição do papel da Santo Aldama nos últimos jogos.

Com apenas nove minutos de jogo e zero pontos na última partida, há espaço para melhorias no decorrer da temporada.

O Pelicanosliderado por Zion Williamson e Brandon Ingramlutou forte, mas Morantea destreza de se mostrou intransponível.

Mênfis reconhecemos a difícil batalha que temos pela frente, mas com mais de 50 jogos restantes na temporada, o Grizzlies estão otimistas quanto às suas chances de continuar a notável reviravolta iniciada por Eu Morant’é o retorno.