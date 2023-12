Mercado Crédito: saiba como comprar sem saldo na conta e sem cartão de crédito

Você já imaginou poder comprar o que quiser na internet sem ter saldo na conta e sem usar cartão de crédito? Parece um sonho, mas é possível com o Mercado Crédito.

Essa é uma solução de financiamento do Mercado Pago que permite parcelar suas compras em até 12 vezes com juros baixos e sem burocracia.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e entenda como funciona o Mercado Crédito, quais são as vantagens, como solicitar e como pagar suas parcelas. Confira!

O que é o Mercado Crédito?

O Mercado Crédito é uma linha de crédito oferecida pelo Mercado Livre. Com ele, você pode comprar produtos de qualquer categoria no site ou no aplicativo do Mercado Livre e pagar em até 12 vezes fixas.

Além disso, ele também permite que você realize recarga de celular, pagamento de contas por boleto ou QR Code Pix, com facilidade e sem burocracia.

O Mercado Crédito não é um cartão de crédito, mas sim um limite de crédito pré-aprovado que fica disponível na sua conta do Mercado Pago.

Assim, você pode usar esse limite para fazer quantas compras quiser, desde que não ultrapasse o valor total. O limite é renovado à medida que você paga as parcelas.



Principais vantagens

O Mercado Crédito tem várias vantagens em relação a outras formas de pagamento online. Veja algumas delas:

Não é necessário ter saldo na conta nem cartão de crédito para realizar compras no Mercado Livre ou outros sites;

Você pode parcelar suas compras em até 12 vezes com juros baixos e sem anuidade;

É possível escolher a data de vencimento das parcelas, de forma a ter maior controle sobre o seu planejamento financeiro;

Você pode antecipar o pagamento das parcelas a qualquer momento e economizar nos juros;

O app dá acesso a ofertas exclusivas e descontos especiais no Mercado Livre e em lojas parceiras;

Você pode acompanhar o seu limite, as suas compras e as suas parcelas pelo site ou pelo aplicativo do Mercado Pago.

Como solicitar o Mercado Crédito?

Para solicitar o Mercado Crédito, você precisa ter uma conta no Mercado Pago com pelo menos um ano de cadastro, ter mais de 18 anos e ter um bom histórico de compras e pagamentos no site.

Além disso, também é necessário passar por uma análise de crédito. Geralmente, a plataforma realiza a análise automaticamente após o cliente completar os requisitos e deixa o limite pré-aprovado disponível para ativação.

O processo é simples e rápido. Basta seguir os passos abaixo:

Em primeiro lugar, acesse o site ou o aplicativo do Mercado Pago e faça o login na sua conta. Caso ainda não possua, é possível se cadastrar gratuitamente, o app está disponível para aparelhos Android e IOS; Depois, clique em “Mercado Crédito” no menu principal ou na seção “Meu dinheiro”; Na sequência, veja se você tem um limite pré-aprovado disponível. Se tiver, clique em “Ativar meu crédito”; Por fim, informe o seu CPF e aceite os termos e condições do contrato; Pronto! Agora você já pode usar o seu limite para fazer compras, pagamentos e recarregar o celular.

Como pagar as parcelas do Mercado Crédito?

Para fazer o pagamento das suas parcelas do Mercado Crédito, basta abrir a aba “Empréstimos” do app Mercado Pago ou do Mercado Livre. Depois, é só selecionar as parcelas que deseja pagar e escolher o meio de pagamento.

De modo geral, é possível fazer o pagamento das seguintes formas:

Pix;

Saldo disponível na conta Mercado Pago;

Pagamento na lotérica sem boleto, com o código gerado no app. No momento do pagamento, basta informar o código e o seu CPF ao atendente;

Por meio de um cartão de débito MasterCard no aplicativo.

Além disso, também é possível gerar um boleto para pagar no internet banking ou em qualquer estabelecimento que aceite pagamentos por este meio. No entanto, esta opção pode demorar até 2 dias úteis para reconhecer o pagamento.

Por fim, é importante lembrar de sempre pagar as parcelas do Mercado Crédito em dia. Isso porque o atraso irá gerar custos adicionais, suspender a sua linha de crédito e piorar o seu histórico financeiro na instituição.