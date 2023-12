MercadoCar está EM BUSCA de PROFISSIONAIS pelo país

A MercadoCar, famosa empresa que é líder no ramo de peças e acessórios automotivos desde 1971, está com inúmeras oportunidades de emprego abertas no presente momento. Quer dizer, se você está na procura por um novo posto de trabalho, é válido visualizar a lista de possibilidades disponíveis:

Vendedor (a) de Autopeças – Santo Amaro – São Paulo – SP – Venda Técnica;

Auxiliar de Limpeza – Santo Amaro – São Paulo – SP – Limpeza: Realizar atividades de limpeza e organização de acordo com escala e distribuição de tarefas. Realizar reposição de materiais de consumo nas dependências. Manter a organização física do ambiente de trabalho e preservação do patrimônio da empresa;

Gerente de Estoque – Osasco – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Vendedor (a) de Autopeças Itaim Paulista – São Paulo – SP – Venda Interna;

Garagista (Orientador De Estacionamento) – Santo Amaro – São Paulo – SP – Efetivo;

Estoquista – Santo Amaro – São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Trocador (a) de Óleo – Santo Amaro – São Paulo – SP – Mecânica de Automóveis;

Fiscal de Prevenção – Vigia Barra Funda – São Paulo – SP – Segurança;

Operador (a) de Estacionamento – Barra Funda – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Serviços – Santo Amaro – Part Time – São Paulo – SP – Mecânica de Automóveis;

Agente de Atendimento (Telemarketing) – Tucuruvi – São Paulo – SP – Call Center Receptivo;

Operador (a) de Serviços – Aricanduva – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Serviços – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Trocador (a) de Óleo – Santo André – SP – Efetivo;

Ajudante de Motorista – Guarulhos – SP – Atendimento.

Mais sobre a MercadoCar

Sobre a empresa, vale frisar que a MercadoCar é uma a rede é composta por uma oito lojas, uma Central de Teleatendimento e dois Centros de Distribuição localizados em pontos estratégicos da grande São Paulo, busca profissionais para completar o seu time.

Além disso, os profissionais têm como responsabilidade o desafio em contribuir com o crescimento da empresa dentro de um ambiente positivo, focado tanto nas relações humanas quanto no alcance de resultados projetados pela CIA.

Consulte alguns benefícios

Vale-transporte;

Vale-alimentação;

Refeição no local;

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Auxílio farmácia;

Parceria com Instituições de Ensino.

Como enviar o portfólio?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da MercadoCar, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

