Mesa Redonda: Quem deve Mike Perry, o novo ‘Rei da Violência’ do BKFC, lutar a seguir?

Quem é o próximo Mike Perry?

Essa é a questão depois que a turnê barnstorming de Perry continuou com ele quebrando violentamente Eddie Álvarezo rosto em dois lugares no BKFC 56. Como o novo “Rei da Violência”, Perry é sem dúvida a maior atração no combate sem luvas e o melhor ativo que o BKFC tem em seus cofres, então Shaun Al-Shatti do MMA Fighting, Steven Marrocco, Alexander K. Lee e Jed Meshew voltou até a mesa redonda para fazer uma partida para o rei sem luvas.

Al Shatti: Se você assistiu à coletiva de imprensa pós-luta do BKFC 56, provavelmente percebeu o dilema que o BKFC está começando a se encontrar com Mike Perry: sua aquisição do boxe sem luvas basicamente o colocou fora do alcance de 99 por cento do elenco. O pobre Dave Mundell (que Perry despertou duas vezes no cenário regional do MMA) é o campeão da própria divisão de Perry e não consegue extrair o menor interesse do platina. Até mesmo Luis Palomino, um maldito campeão de dois pesos e o lutador número 1 no ranking peso por peso do BKFC, não teve outro recurso a não ser implorar pela luta e depois sentar lá e ouvir Perry esmagar seus melhores esforços com uma mera menção de contagens de seguidores nas redes sociais.

A estrela de Perry com os nós dos dedos nus tem sido uma escalada após a outra. O cara de “Let Me Bang Bro” era um arrumador de mesa exemplar, Michael Page era o aperitivo OK-estamos-no-para-algo-aqui, Luke Rockhold era o ah-merda-isto-é-na verdade -um prato principal importante, então Eddie Alvarez era a sobremesa ideal para vermos como podemos realmente conseguir nozes. Tudo nesta jornada de matchmaking foi perfeito. O problema agora é que qualquer avanço a partir daqui provavelmente o fará em uma inclinação descendente, simplesmente porque a maioria das opções em pé de igualdade com Rockhold e Alvarez são, A) já contratualmente vinculadas em outro lugar, ou, B) não são loucas o suficiente para assinar para uma luta corpo-a-corpo contra o homem da Flórida por excelência.

É por isso que um nome apareceu para mim acima dos demais no sábado à noite: Paul Daley.

“Semtex” nasceu para isso. Ele é o cruzamento perfeito de marca, disponibilidade, potencial de violência e um lunático que seria louco o suficiente para realmente fazer isso. Claro, Daley pode ter 40 anos, mas ele enviou o pobre Wendell Giacomo para a terra do vento e dos fantasmas no ano passado. Daley claramente deixou a porta aberta para algo diferente nos esportes de combate quando pendurou as luvas de MMA. Esse algo está chamando agora. Atenda o telefone, Paulo.

Marrocos: Há muitos confrontos em que eu gostaria de ver Perry. O problema é que a maioria desses oponentes de fantasia estão: A) aposentados ou B) sob contrato com outra promoção.

Qual é o confronto que todo mundo quer ver contra um cara que (até onde sabemos) é capaz de assinar um contrato? Esse é “O Gorila”, também conhecido como Darren Till.

Eu queria ver esses dois brigando desde que eles chegaram a centímetros de uma tarde no spa e trocaram socos para relaxar. Eles são amigos? Eles são inimigos? Eles são amigos, e eu quero ver o que é real depois de todos os boatos e insinuações sobre aquela sessão de sparring. Não é o melhor momento para Till e, na opinião de Shaun, você vai jogá-lo direto no picador de madeira contra Perry. Mas quando mais veremos algo assim? Se você está procurando um bom lado B que possa gerar buzz, acho que Till pode fazê-lo.

Foto de Carmen Mandato/Zuffa LLC

Lee: Você não quer ouvir isso. Eu não quero dizer isso. Mas todos sabemos qual adversário gerará mais manchetes (e, provavelmente, indignação): é Dillon Danis.

Meus dedos estavam resistindo ativamente a digitar esse nome, mas quando se trata de encontrar alguém que possa se igualar à nova estatura de Perry no mundo dos nós dos dedos, é Danis, um lutador – usamos esse termo de maneira muito, muito vaga – que tem um talento especial para irritar penas, gerando buzz e impulsionando o discurso dos esportes de combate sem sequer um pingo de vergonha ou responsabilidade. Você pensou que ele havia parado de se envergonhar com aquela briga com Logan Paul? Ah, não, as luvas estão (literalmente) prestes a cair para Danis se essa luta de Perry for lançada em sua direção.

É realmente uma situação em que todos ganham para todas as partes envolvidas. Perry continua sua jornada improvável de babyface enfrentando um cara que todo mundo adora odiar, Danis continua fingindo que está nesta vida, e BKFC recebe em uma bandeja de prata o que certamente se tornaria a luta mais comentada da história da promoção. . Simplificando, Perry x Danis gera mais agitação nas redes sociais do que qualquer luta no UFC que não envolva Conor McGregor. Se isso parece absurdo, bem, tudo sobre esse confronto de fantasia é.

Mesmo que eu tenha definido as chances de abertura em cerca de +50.000 para Danis realmente aparecer na noite da luta, ainda vale a pena colocar isso no papel, apenas pela publicidade que traria ao BKFC. E se Danis acabar entrando no ringue para dar uma lambida, então viva para todos nós.

Foto de Matt McNulty/Getty Images

Meshew: Todas essas são ótimas opções (exceto Dillon Danis, que todos deveríamos concordar em ignorar coletivamente até que ele desapareça no nada, para sempre), mas não são a melhor opção, porque a melhor escolha para o próximo oponente de Mike Perry é Luis Palomino.

Primeiro, vamos abordar o elefante na sala: Palomino estava na coletiva de imprensa do BKFC 56 e no presser pós-luta, e foi regiamente mergulhado por Perry e Alvarez. O homem estava lá fora tentando arranjar uma briga e, em vez disso, foi enfiado em um armário verbal.

É uma aparência ruim. Entendo. Mas mesmo levando isso em consideração, Palomino é a melhor opção porque é a melhor luta!

Todos concordam que o BKFC é o lar perfeito para Perry e seu conjunto de habilidades, e então, no próximo suspiro, comecem lutas de fantasia entre caras que nunca lutaram com os nós dos dedos antes. Por que? Não temos ideia se essas pessoas vão agir com os nós dos dedos da mesma forma que Perry. Sabe sobre quem não temos essa dúvida? Luís Palomino.

Palomino está 9-0 no BKFC. Deixe isso penetrar. Este homem se submeteu voluntariamente a nove dessas competições de violência insana e ganhou todas elas. Estamos todos demonstrando amor por Perry por sua transição, mas ele só venceu quatro lutas (e uma delas foi contra Luke Rockhold que, sejamos honestos, não é exatamente o tipo de pessoa que prospera neste ambiente). Todo mundo está procurando lutas divertidas para Perry, mas sabe o que seria mais divertido? Outro psicopata total criado para essas coisas. Esse é o atual campeão leve e meio-médio do BKFC.

Palomino certamente não é um nome tão grande quanto Perry e, só por esse motivo, provavelmente não acontecerá. Mas deveria. “Baboon” tem emocionado os fãs durante toda a sua carreira (lembre-se das guerras absolutamente malucas com Justin Gaethje no WSOF) e ele está mais do que provado que foi construído para o BKFC. É hora de colocar a cara da franquia contra o atual campeão e ver que tipo de carnificina acontece.