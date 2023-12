Messi convoca ex-jogador do Manchester United para ingressar no Inter Miami

Inter Miami continua com os preparativos para a próxima temporada em que terá uma nova adição, Luis Suarezmas Lionel Messi e David Beckham ainda não terminaram, pois esperam conseguir mais contratações para a costa leste.

Além de Jordi Alba e Sergio Busquets, Suarez se juntou ao time comandado por Tata Martino, com quem espera marcar uma boa quantidade de gols. Mas ambos Messi e Beckham sabem que precisam de mais reforços e uma das linhas onde procuram reforços é na defesa.

Lionel Messi não foi o verdadeiro motivo pelo qual Luis Suarez ingressou no Inter MiamiParker Johnson

Por isso Messi está tentando convencer o primeiro Manchester United e atual boca Juniors defensor, Marcos Rojopara vir aos Estados Unidos para fazer parceria com ele em Miami.

O jornalista Hernán Castillo juntamente com Augusto César indicaram que “há fortes sondagens para o capitão da equipa La Ribera”.

O apelo dos Estados Unidos seria rivalizado por Palmeiras do Brasil, mas o capitão deve se preparar para a pré-temporada com boca Juniors que começa no dia 2 de janeiro. Lá ele se reunirá com seus companheiros na preparação para 2024, em que haverá diversos objetivos a nível local e a Copa Sul-Americana.

Quem é Marcos Rojo?

Rojo se juntou boca Juniors no início de janeiro de 2021 de Manchester Unitedonde passou sete anos competindo na Premier League e na UEFA Champions League.

Sua passagem pela Inglaterra foi mista, pois ganhou reputação por ataques e jogadas desonestas, mas conseguiu sair com quatro troféus, vencendo a FA Cup, FA Community Shield, EFL Cup e UEFA Europa League.

Apesar de ter começado bem, fazendo 95 partidas nas três primeiras temporadas, ele caiu em desuso e nos últimos quatro anos em Manchester, fez apenas 27 partidas.

Ele também jogou 61 vezes pela Argentina, mas não joga pela seleção desde 2019, o que significa que o jogador de 33 anos não fez parte da seleção vencedora da Copa do Mundo da FIFA de 2022.