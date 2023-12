Messi é humano: lenda do futebol vista comprando pão casualmente no supermercado de Miami

EUAcontece que Lenda do futebol argentino Lionel Messi afinal é humano. O Estrela do Inter Miami tem desfrutado de um tempo bem merecido depois de seu A temporada da MLS terminou há algumas semanas… e surpreendeu os fãs com sua última apresentação.

Leo parece estar realmente aproveitando a vida na quente cidade costeira dos EUA de Miami, especialmente devido ao privacidade que lhe é proporcionada no seu dia-a-dia. O ex-jogador do Barcelona está agora longe do frenesim que o envolveu constantemente na Europa, o que lhe permitiu, consequentemente, viver uma vida relativamente normal para alguém com sua fama e estatura no esporte.

Lionel Messi vai a um supermercado comum em Miami, surpreendendo trabalhadores e clientes

Em várias ocasiões, o ’10’ foi flagrado fazendo o que muitos de nós consideraríamos coisas ‘normais’ como comprando mantimentos ou até mesmo passear pelas ruas ensolaradas de Miami.

Messi foi mais uma vez visto em público esta semana. Para surpresa de um dos dois compradores – muitos pareciam não saber quem ele era -, o Vencedor da Copa do Mundo foi visto fazendo compras em um supermercado e o que parecia ser uma padaria em Miami.

Sendo o homem humilde que é, Leo parou para tirar algumas fotos com aqueles compradores surpresos isso não poderia dizer que alguém tão icônico como Messi estava comprando mantimentos na mesma loja que eles. Ele estava saboreando uma boa xícara de mate quente – uma bebida argentina quente – enquanto caminhava pelos corredores.

O vídeo foi um bom lembrete de que mesmo as maiores estrelas tentam viver vidas “normais” e até mesmo se envolvem em atividades mundanas, como fazer compras.