Metaverso para revelar o ‘GOAT’ de Natal: é Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe, Pelé ou Maradona?

EUno Metaverso neste Natal, não será Papai Noel que chega do Pólo Norte. Desta vez, o único e verdadeiro ‘GOAT’ de futebol se anunciará no mundo virtual, deixando muitos fazendo perguntas sobre sua identidade.

O Metaverso une forças com o mundo do futebol com a única missão de demonstrar ao espectador virtual que o jogo não se joga apenas em campo, mas é capaz de atingir todas as áreas imagináveis.

Lionel Messi é flagrado comprando pão casualmente em uma padaria em Miami

Aproveitando esses momentos especiais com a chegada das preciosas férias de Natal, o espetáculo do inimaginável realizará os sonhos dos torcedores de futebol ao anunciar a chegada – pelo menos na realidade virtual – de um famoso personagem do futebol conhecido como ‘GOAT’.

A única pergunta que resta a fazer é: quem é?

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo são o Metaverso GOAT?

Neste caso específico, não é o famoso Papai Noel que todos conhecem como o homem de barba branca que chega com seu trenó e suas famosas renas que atendem pelo nome de Vixen, Prancer, Cupido, Cometa, Blitzen e Donner. Em vez disso, esta é uma versão única que deixará todos sem palavras.

Na próxima semana, a empresa ‘Guardiões da Bola’ (GOB), que lançaram uma plataforma virtual revolucionária projetada para transformar a experiência do futebol mundial em VR, lançarão o vídeo para determinar quem será o ‘novo’ Papai Noel.

No vídeo, o novo Papai Noel a substituição estará disponível para todos no Metaverso, um mundo onde a tecnologia nos aproxima de situações e estilos de vida que antes eram inimagináveis.

O que podemos dizer é que esse Papai Noel único tem um talento incomparável com presentes, como o vídeo mostrará quando for finalmente lançado. Por enquanto não sabemos se é Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé ou Diego Maradona, ou qualquer outro ícone.

Mas o herói do Natal dará várias pistas, incluindo o fato de que pode tocar na bola mil vezes. Além disso, ele é capaz de fazer maravilhas com os presentes que deixará em cada casa. Não importa se eles são redondos ou quadrados, ele também pode controlar ambos igualmente.