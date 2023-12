Metro Boomin recebe chave para St. Louis, homenageia a falecida mãe com evento comunitário

Metrô Boomin foi o convidado de maior honra em seu St. A cidade natal de Louis na quinta-feira … foi presenteada com uma Chave da Cidade por seus anos de retribuição às mães solteiras.

TMZ Hip Hop tem fotos do prefeito Tishaura O. Jones entrega da chave do Metro na quinta-feira no interior da Câmara Municipal, rodeado por dezenas de Praças de São Pedro. Figuras da comunidade de Louis, autoridades eleitas e seus 4 irmãos.

Este ano marca a 7ª campanha “Mães solteiras são os verdadeiros super-heróis” do Metro e fomos informados de que o evento anual agora está sendo reinventado como “Dia de apreciação das mães solteiras e cuidadores de Leslie Joanne” para homenagear sua falecida mãe, que morreu em 2022.

Mal sabia ele, a cidade também tinha um presente para ele – 14 de dezembro será oficialmente o “Dia de Leland ‘Metro Boomin’ Wayne” daqui para frente.

O produtor vendedor de diamantes se uniu à Amazon Access e Rung for Women para a função deste ano… criada para ajudar mães solteiras com treinamento de carreira, treinamento de habilidades e recursos adicionais necessários.

Foi um dia emocionante, encerrando o ano incrível do Metro… ei miçangas o “Trilha sonora de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, parceiros com o São Louis Cardinals e ganhou uma indicação ao Grammy de Produtor do Ano.