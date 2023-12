Meu Bolsa Família AINDA NÃO FOI creditado: o que aconteceu?

Com o progresso do calendário de dezembro do Bolsa Família em execução desde o dia 11, alguns inscritos podem se deparar com uma questão recorrente na fase de distribuição. Qual é o motivo pelo qual o auxílio não foi creditado no Caixa Tem?

A derradeira parcela deste ciclo será entregue até nesta sexta-feira (22) a um total de 21,06 milhões de agregados familiares. A quantia média para a remessa, calculada pela parcela de novembro do Bolsa Família, se estabelece em R$ 680,61 para cada núcleo familiar.

Por que o pagamento do Bolsa Família não caiu no Caixa Tem?

Apesar da instauração dos desembolsos para a maioria, é possível identificar que algumas unidades familiares encontram-se com o crédito de dezembro inacessível ao consultar através do Caixa Tem. Vamos esclarecer as razões pelas quais o auxílio não foi depositado e as estratégias para solucionar a situação.

Para iniciar, é vital recordar que o repasse do Bolsa Família continua a ser efetivado nos últimos dez dias úteis de cada período mensal, baseado no último dígito do NIS do beneficiário. No mês de dezembro, essa transação foi realizada entre os dias 11 até 22 de dezembro. Assim, é imprescindível que o receptor confira o cronograma de repasses para verificar se já é o momento de sua família receber, de acordo com a terminação do seu registro.

Para tal, é suficiente observar as datas completas do programa Bolsa Família durante dezembro. Outra opção é visitar o site dedicado ao calendário Bolsa Família, onde os inscritos podem indicar o mês em curso e os seguintes para identificar os dias de distribuição.

Se, após conferir a data de distribuição, você constatar que o auxílio não foi creditado, a próxima etapa é verificar sua situação na nova lista de beneficiários. Caso participe do programa, é provável que esteja familiarizado com o processo de revisão cadastral promovido pelo governo desde março.

O objetivo principal é examinar mais de 8 milhões de registros do Cadúnico, abrangendo:

Famílias mononucleares;

Indivíduos com dados de renda inconsistentes ou com registros desatualizados.



De acordo com informações oficiais, essa revisão deve prosseguir até dezembro. A cada ciclo, novos núcleos familiares terão seus pagamentos retidos ou o benefício cancelado caso não atendam às diretrizes estabelecidas.

Como fazer a verificação do benefício social?

Para averiguar se seu benefício está ativo ou bloqueado, é viável consultar através dos seguintes canais oficiais:

Aplicativo Caixa Tem;

Aplicativo Bolsa Família;

Portal Cidadão da Caixa ;

; Aplicativo Cadastro Único;

Ligar para os números 121 do MDS ou 111 da Caixa.

Caso você indique que o valor está disponível para saque, mas não consegue visualizar o depósito, é necessário conferir outras contas bancárias em seu nome.

No que tange aos horários de crédito no Caixa Tem, a maioria dos beneficiários recebe os fundos em uma conta digital de poupança administrada pelo Caixa Tem. Segundo informações do banco, o montante é creditado nas primeiras horas da manhã e, até 9h, o recurso já deveria estar disponível para retirada.

Se, ao final do dia, o pagamento não estiver visível em nenhuma conta, é aconselhável procurar atendimento em uma agência da Caixa ou um posto do Cadúnico local.

Para os casos em que o benefício parece bloqueado para crédito, não há razão para alarme. Isso apenas sinaliza que o valor já foi depositado e estará acessível para saque conforme o cronograma.

Se constar como disponível, mas não estiver visível no Caixa Tem, é possível sacar em agências ou lotéricas. Para isso, basta usar o cartão físico antigo, como o Cartão Cidadão ou o Cartão Auxílio Brasil.

Como reativar o Bolsa Família em caso de bloqueio?

Quanto à reativação do benefício, a solução reside em atualizar o Cadúnico, corrigindo qualquer discrepância. Ao renovar o cadastro e sanar pendências, a família retoma sua participação no programa, desde que mantenha a elegibilidade. A atualização pode ser realizada no setor de atendimento do Cadastro Único, apresentando documentação adequada.

Após a correção cadastral, as entidades responsáveis farão uma revisão para garantir a conformidade das informações. O retorno sobre a elegibilidade para receber o auxílio será comunicado dentro de um prazo de 30 dias.