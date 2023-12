Mia Khalifa comemora a morte de Henry Kissinger com uma promoção em seu OnlyFans: ByeBitch

Fvermes diplomata americano Henrique Kissinger morreu na quarta-feira aos 100 anos em sua casa em Connecticut, mas nem todos estão tristes com a notícia.

Sua consultoria confirmou a morte, embora não tenha fornecido detalhes sobre a causa da morte.

Mia Khalifa tira o fôlego de seus seguidores no Twitter

“Ele será enterrado em uma cerimônia familiar privada. Mais tarde, haverá um serviço memorial em Nova York”, disse a Kissinger Associates em comunicado.

A notícia do triste falecimento não passou despercebida à atriz de cinema adulto Mia Khalifa, que comemorou por meio de uma postagem em sua conta no Twitter em que mostrava duas imagens em uma cama, seminua e com uma placa que dizia ‘Festa’.

“HENRY KISSINGER ESTÁ MORTO!!!! Para comemorar este lindo dia 29 de novembro, use o código promocional: ByeBitch para ganhar 29% de desconto no meu OF esta semana”, ela colocou uma legenda nas redes sociais.

Reação variada à postagem de Khalifa

A postagem da atriz pornô gerou polêmica, embora outros usuários tenham ficado do lado dela por não concordarem com a forma como Kissinger conduzia os acontecimentos, da política ao esporte.

Ele foi membro honorário da organização esportiva e foi fundamental em sua reforma depois que os escândalos que surgiram com a eleição de Salt Lake City em 2002 foram resolvidos.