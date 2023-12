Micah Parsons recebeu o apelido de Skip Bayless ‘catatônico’, será que finalmente vai durar?

Tele Vaqueiros a defesa passou por dificuldades no Thursday Night Football contra os Seahawks, mas superou no final do quarto período para o superfã do Dallas, Skip Bayless. Linebacker estrela Micah Parsons‘ A pressão sobre Geno Smith em uma jogada de 4º e 2º com mais de um minuto para o final selou a vitória por 41-35 e lhe rendeu novamente o apelido de comentarista da FOX Sports.

“Eu, depois que 11 From Heaven salvou meus Cowboys do desastre. Hazel está lambendo minha mão, tentando me reanimar”, Bayless legendou uma foto sua deitado no chão vestindo a camisa de Parsons.

O sempre dramático Pular Bayless faz questão de compartilhar suas reações nos melhores e piores momentos de Dallas. O Indiscutível O anfitrião jogou inúmeras camisas dos Cowboys no lixo após derrotas e eliminações nos playoffs, mas também mostrou alegria e elogios após grandes vitórias.

Skip Bayless relembra o apelido de Micah Parsons após a vitória dos Cowboys

Em um jogo em que a defesa do Dallas permitiu 35 pontos e um jogo de 3-TD na carreira para DK Metcalf, Bayless vestiu a camisa ’11’ do Parsons e até lhe deu o apelido: “Número 11 do Céu”. Será que finalmente vai durar? Provavelmente tudo depende se o próprio linebacker aceita isso.

Parsons geralmente não interage com Skip Bayless nas redes sociais e, na verdade, ganhou as manchetes durante a semana 1 da temporada de 2022 da NFL, quando ‘fantasiou’ o comentarista da FOX Sports depois de concordar em fazer uma aparição especial no Indiscutível.