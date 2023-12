Michael Chandler admite estar ‘frustrado’ com a linha do tempo de Conor McGregor: ‘Ele está tentando me esperar’

Michael Chandler iniciou 2023 com a expectativa de lutar contra Conor McGregor.

Agora ele encerra 2023 com o primeiro ano inativo de sua carreira profissional no MMA e a esperança de que a luta com McGregor ainda se concretize em algum momento de 2024.

“[Have I been] frustrado às vezes? Absolutamente. Incomodado? Talvez um pouco aqui e ali”, admitiu Chandler na segunda-feira. A hora do MMA. “Porque temos essa pressa, adoramos lutar, adoramos competir. Eu treino muito então é difícil treinar – até eu, mesmo sendo conhecido como o cara que treina muito e vivo essa vida, é difícil ter o seu treino mas não ter aquela cenoura pendurada na sua frente e aquela luz no fim do túnel de uma data real. Mas quem viu todas as minhas lutas no UFC até agora ou mesmo as lutas anteriores, tenho estado extremamente ativo nos últimos 15 anos.

“Lutei muito. Algumas lutas muito, muito duras que tive desde que entrei no UFC, principalmente [since] Lutei basicamente com todos entre os cinco primeiros. Lutas do Ano, Nocautes do Ano, todas essas coisas diferentes. Então, sempre que me sinto frustrado, acredito que sempre poderei voltar à minha estrela do norte e, ei, vai dar certo do jeito que vai, assim como eu vindo para o UFC. Essa porta permaneceu fechada até que chegou a hora de ela se abrir. A porta se abrindo para essa briga com Conor, quando finalmente for para acontecer, acontecerá, e estou em paz no meio da espera.”

Quando McGregor, 35, e Chandler, 37, assinaram contrato para filmar O Lutador Final 31 em fevereiro, a expectativa era de que eles se enfrentassem em uma luta de grande sucesso no segundo semestre de 2023. Por diversos motivos, porém, o confronto não se concretizou. McGregor disse aos repórteres no final de outubro que o UFC estava mirando em abril para sua luta de retorno e expressou frustração com sua longa dispensa. O ex-campeão de duas divisões do UFC não compete desde que sofreu uma lesão devastadora na perna em sua luta trilogia contra Dustin Poirier em julho de 2021.

McGregor entrou oficialmente novamente no grupo de testes de drogas do UFC em 8 de outubro, o que significa que ele estará elegível para competir novamente em 8 de abril de 2024. Uma data de abril colocaria McGregor e Chandler na linha para encabeçar a próxima extravagância do tricentenário da promoção, UFC 300.

Chandler provocou um grande anúncio antes de seu A hora do MMA aparência. Embora esse anúncio tenha acabado sendo sua parceria com a Hiatus Tequila, muitos fãs e especialistas especularam que seria a luta de McGregor pela luta principal do UFC 300.

“Ei, escute, ninguém gostaria que a hipótese parasse mais do que eu, certo?” Chandler disse. “E sim, obviamente eu falei sobre esse grande anúncio hoje, e as pessoas estão tipo, ‘OK, finalmente vamos conseguir a luta entre Conor e Chandler, certo?’ Então eu sei. Para qualquer pessoa que esteja irritada hoje, sinto muito, mas simplesmente não tenho nenhuma informação. Obviamente que [UFC 300] seria um cenário de sonho. É quando eu gostaria de lutar, onde eu gostaria de lutar, com quem eu gostaria de lutar. Chandler vs. Conor está acontecendo. Não tenho data, local ou número do UFC para vocês, mas com certeza vai acontecer no ano que vem.

“Então vamos aproveitar as férias e ficar em forma, e depois voltaremos ao campo de treinamento em janeiro e vou treinar até a luta acontecer.”

Em novembro, o técnico de longa data de McGregor na SBG Ireland, John Kavanagh, disse ao MMA Fighting que os planos podem ter mudado e que o UFC estava mirando no “verão” de 2024 para a luta de retorno de McGregor. Kavanagh afirmou que McGregor e sua equipe ficaram “muito frustrados” com a notícia e questionaram se a promoção pretendia manter McGregor afastado até a International Fight Week, que geralmente acontece em julho. Kavanagh se perguntou se os dirigentes do UFC poderiam ter feito isso por acreditarem que o UFC 300 seria um evento grande o suficiente sem a presença de McGregor no pay-per-view.

Chandler, entretanto, não está comprando o que Kavanagh está vendendo.

“Escute, eu respeito Conor e respeito o técnico Kavanagh”, disse Chandler. “Somos muito cordiais, né? E não preciso odiar Conor para querer ir lá e arrancar sua cabeça na frente de milhões de pessoas. Mas esses caras são muito bons em criar sua própria narrativa e jogar migalhas de pão por aí que estão estragadas e nem mesmo um rato as comeria. Tudo bem? Então lembre-se quando eles dizem coisas, talvez seja verdade, talvez não seja verdade. Talvez eles estejam dizendo coisas apenas para fazer pessoas como você e todos nós especularem e também [making] eu especulo.

“Eu ouvi isso. Já vi Conor falar sobre outros adversários. Já vi Conor falar sobre datas diferentes. Já vi Conor falar, me dispensar completamente e agir como se brigar comigo não estivesse acontecendo. Todas essas são maneiras pelas quais esses caras tentam entrar na cabeça das pessoas. Infelizmente para eles, o seu garoto é à prova de balas, certo? Então estamos bem. Então vamos continuar com o plano. Estamos exatamente onde precisamos estar. Eu tive um ano, mais um ano agora para pensar e visualizar nocautear Conor, assistir todas as suas fitas, ver as filmagens de treinamento que estão sendo lançadas. Vejo que ele está treinando, vejo que ele está voltando.

“Obviamente ele ingressou na USADA, voltou ao grupo de testes da USADA. Ele não fará isso a menos que realmente volte. Então ele está tentando me esperar, me expulsar, mas eu vou ficar esperando aqui, cara. O maior retorno na história dos esportes de combate, esse caminho passa por um homem – e seu nome é Michael Chandler.”