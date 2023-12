Michael Chandler critica Conor McGregor por rumores de luta atrasada para o UFC 300; McGregor zomba dele em resposta

Michael Chandler parece estar cansado de esperar que Conor McGregor cimente o confronto que há rumores para o histórico card do UFC 300 em abril.

Depois de se enfrentarem como treinadores no The Ultimate Fighter, que foi filmado no início de 2022, Chandler e McGregor estão aguardando uma data real para serem anunciados para sua luta. Comecemos pelo princípio: McGregor teve que entrar novamente no programa antidoping do UFC, mas estará elegível para competir novamente em abril.

Dito isso, Chandler ainda não recebeu a palavra oficial de que a luta com McGregor estava acontecendo, então ele disparou alguns tiros contra o astro irlandês nas redes sociais.

“Ouvi dizer que houve uma reunião em Abu Dhabi ou Dubai esta noite – espero que Dana consiga convencer Conor McGregor a ser um homem de palavra”, escreveu Chandler no Twitter. “Mas todos nós fazemos afirmações que às vezes não podemos sustentar… é da natureza humana… não o culpo por isso.

“Imagine dizer isso, ‘o maior retorno na história dos esportes de combate’ e depois fazer um documentário falso sobre isso e nunca mais voltar. McGregor ESQUECIDO.”

O documentário ao qual Chandler se referiu foi um filme chamado McGregor para sempre lançado no início de 2023 na Netflix que detalhava a recuperação de McGregor de uma perna quebrada devastadora que sofreu em sua última partida contra Dustin Poirier em 2021. McGregor não lutou desde então, mas Chandler deveria ser o oponente que ele enfrentaria em seu eventual retorno.

Depois de ver a mensagem de Chandler, McGregor respondeu em uma mensagem agora excluída no Twitter que zombava do poder de atração do ex-campeão do Bellator sem ele.

“Chandler-[Renato] Moicano – agora tem [UFC] 300 evento principal!” McGregor escreveu.

Por sua vez, Moicano não parece muito interessado enquanto se prepara para sua própria luta contra Drew Dober, em fevereiro.

“Não, estou bem”, escreveu Moicano em resposta a McGregor. “Muito fácil.”

Apesar das idas e vindas entre os lutadores, todos os sinais ainda apontam para o encontro de McGregor e Chandler em 2024, mas obviamente ainda não há contrato firmado para a luta. O CEO do UFC, Dana White, disse que planejava se encontrar com McGregor para discutir detalhes sobre seu retorno ao octógono, mas a promoção não fez nenhum anúncio formal sobre sua luta ou o envolvimento de Chandler.

Parece que esta será uma situação de esperar para ver até que a próxima luta de McGregor seja finalmente confirmada.