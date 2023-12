Michael Chandler sobre o recente drama de Ian Machado Garry: ‘Ele é um lutador do tipo eu’

Michael Chandler se encontra em uma posição incômoda no que diz respeito ao confronto do UFC 296 entre Ian Machado Garry e Vicente Luque.

Primeiro, há o óbvio: Chandler passou muito tempo treinando com os dois homens na academia Kill Cliff FC, na Flórida. Luque é um defensor de longa data da equipe e Machado Garry já treinou lá no passado. Mas há a parte menos auspiciosa da equação, que é o drama recente em torno de Machado Garry e a onda de inimigos que o irlandês parece estar fazendo no elenco do UFC. Nas últimas semanas, o campeão peso médio do UFC Sean Strickland, os contendores Brendan Allen e Sean Brady e a equipe do campeão peso meio-médio Leon Edwards miraram em Garry por vários motivos.

Grande parte do drama parece girar em torno da conduta de Machado Garry na academia. Chander foi questionado sobre sua perspectiva no episódio de segunda-feira de A hora do MMA.

“O relacionamento meu e de Ian é engraçado só porque ele é – tenho que ser honesto com você, acho que ele é um pouco parecido com o que eu gostaria de ser em termos de mentalidade quando se trata do meu campo de luta”, disse Chandler em A hora do MMA. “Quando eu entrar em meus campos de luta, não fale comigo, não me olhe de lado, não fale comigo a menos que fale comigo. Eu meio que me transformo naquele cara, onde levo isso muito a sério. E do jeito que ele é, ele é tão despreocupado. Ele não se importa com nada, certo?

“Portanto, diferentes tipos de mentalidades quando se trata de [stuff] assim. Isso não significa que o dele esteja certo, o meu esteja errado ou vice-versa. Mas quando se trata disso, eu sei – obviamente estive na Flórida na semana passada, estava treinando com Vincente [Luque]Shavkat [Rakhmonov], esses caras obviamente vão lutar daqui a algumas semanas em Las Vegas. Estarei lá fora. Ian optou por não fazer seu acampamento na Flórida conosco, então é interessante.

“Mas no que diz respeito a Ian, cara, ele tem muito talento. Ele tem aquela mística irlandesa, o jeito que ele fala e seu sotaque, todo esse tipo de coisa. Ele tem talento para começar, ele tem confiança. Se mantiver a cabeça no lugar, um dia poderá ser campeão, com certeza, mas tem um teste difícil pela frente em Vicente. E eu consideraria esses dois caras como companheiros de equipe agora, provavelmente Vicente ainda mais porque treinei com Vicente por anos e anos e Ian agora meio que se recuperou um pouco.

“Então veremos como isso funciona para ele. Ele é um lutador do tipo eu, enquanto eu sempre fui um lutador do tipo nós, foco no time mais do que em mim mesmo, e ele é mais do tipo: ‘Ei, eu sei exatamente o que fazer, eu sou o cara que entra na jaula’, tipo de cara. Então veremos, veremos como isso se desenrola para ele. Mas não acho que ele seja um cara mau.”

Machado Garry, 26 anos, é um dos nomes mais promissores do peso meio-médio do UFC. Ele está invicto por 13 a 0 em sua carreira profissional no MMA e venceu todas as seis participações no octógono. Machado Garry derrotou Neil Magny em agosto passado para colocar seu nome no contendor até 170 libras.

Ele se viu em muitas manchetes não relacionadas a lutas desde então. O principal deles veio de Allen e Brady, o primeiro dos quais acusou Machado Garry de “vender sua alma ao diabo por dinheiro” sobre a conduta de Machado Garry desde que deixou o Kill Cliff FC, e o último dos quais apoiou os comentários de Allen e disse sobre Machado Garry , “Os verdadeiros não gostam dessa merda.” A perspectiva de Machado Garry em relação ao seu treinamento também o levou a ser expulso do Team Renegade, a academia de Birmingham que Edwards chama de lar, por causa do que Machado Garry chamou de “inseguranças” do rei dos meio-médios do UFC.

Para Chandler, o tema etiqueta na academia é difícil.

“Quero dizer, ele não chega na hora o tempo todo e não aparece em todos os treinos, o que realmente me irritou”, disse Chandler. “Mas isso me irrita em relação a qualquer outra pessoa. Há apenas algumas pessoas que eu diria que têm uma etiqueta perfeita na academia quando se trata disso, sendo Gilbert Burns uma delas. Grite para Gilbert Burns, um dos meus lutadores favoritos. Mas no que diz respeito à etiqueta, quero dizer, eu nem sei que etiqueta de academia ele está supostamente quebrando, mas para mim ele sempre foi um cara muito legal.

“Nunca tive problemas com ele, tirando o fato de que poderia ser qualquer um. Poderia ser a pessoa mais doce do mundo e eu ainda fico tipo, ‘Ei, saia de perto de mim, cara. Preciso de um segundo, estou no campo de treinamento agora.’ Eu sou meio psicopata, então você não pode julgar muito bem meu juiz de caráter durante o campo de treinamento.”