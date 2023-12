Michael ‘Venom’ Page não dormiu por 48 horas desde as negociações do contrato do UFC até a assinatura

Há uma diferença horária de oito horas entre Las Vegas e Londres, então quando você é Michael “Venom” Page (ou qualquer outro fã obstinado de MMA), você se acostuma com as madrugadas.

Se você está negociando um novo contrato com o UFC, como Page se viu no fim de semana passado, todas as apostas estão canceladas.

“Eu realmente não dormi em 48 horas”, disse Page em A hora do MMA.

Page se tornou um agente livre neste verão, após uma temporada de 10 anos no Bellator MMA, e com isso vieram muitas madrugadas e mensagens de texto. Uma estrela emergente no Bellator, havia muitas opções na mesa. Mas havia um que ele mais favorecia.

“A primeira escolha com certeza foi o UFC, mas ao mesmo tempo foi bom se sentir querido, digamos assim”, disse ele.

Page trouxe para a mesa um carisma inegável dentro e fora da jaula e, claro, um estilo emocionante que encheu seu destaque com nocautes explosivos. Ele recebeu algumas dicas extras, no entanto, do tricampeão do Bellator, Michael Chandler, ao avaliar uma mudança para o UFC. Chandler se tornou uma estrela instantânea do octógono por seu estilo de luta cheio de ação.

“Foi bom ver alguém dar um passo à minha frente e ver como foi recebido”, disse Page. “Ele é um atleta incrível e uma pessoa excepcional de se observar dentro da jaula. Independentemente do resultado, ele simplesmente deixa tudo na jaula.”

Mas para Page, uma coisa é querer um contrato com o UFC e outra é realmente fazê-lo no papel. Ele não era um agente livre comum e não aceitaria nenhuma oferta para competir no octógono.

“Sei com certeza que criei muito hype e fiz muito barulho lá fora – toda a mídia do mundo do MMA sabe quem eu sou”, disse ele. “Você pode ter uma noção disso quando vou a certos lugares e as pessoas me reconhecem, e é interessante que eu possa estar na mesma sala que outro lutador do UFC, e muitas pessoas estão mais interessadas em me ver e conhecer, que é bom. Achei que se testasse aquela agência gratuita, conseguiria esse tipo de atração.”

Page encontrou o CEO do UFC, Dana White, em algumas ocasiões diferentes, mas eles nunca se sentaram para uma conversa prolongada. Quando finalmente conversaram, ele disse que White era muito diferente da personalidade bombástica frequentemente vista em coletivas de imprensa. Então tornou-se uma questão de chegar a um acordo que todos pudessem cumprir, e rapidamente.

“Vou ficar acordado porque, obviamente, a diferença de fuso horário, então [manager] Audiência [Attar] está me enviando uma mensagem: ‘Isso é o que está sendo dito’, e eu estou enviando uma mensagem para ele, e foi apenas para frente e para trás”, disse Page. “Tive um longo dia de sábado com minha família e tudo mais, avisando para minha família, olha que está confirmado, deve ser anunciado depois do UFC. E aí fiquei acordado para assistir ao UFC porque tínhamos os trailers que queríamos lançar assim que ele falasse.”

Apesar de toda a pressa para colocar a caneta no papel, o anúncio real foi inofensivo. Na coletiva pós-luta do UFC 296, White iniciou a reunião anunciando que Page enfrentaria Kevin Holland no UFC 299, e então abriu espaço para perguntas.

“Foi uma loucura fazer tudo”, disse Page. “Foi tipo, ‘Queremos terminar para podermos anunciar’, então eu meio que sabia que seria anunciado na coletiva pós-imprensa do UFC.

“Mas ele fez isso de forma tão casual – foi muito interessante para mim, mais do que tudo. Não tenho certeza de quem disse isso, mas foi tipo, ‘Você vai deixar isso assim?’ Eu meio que gosto do fato de que ele fez isso de uma maneira tão blasé, e depois fez muito barulho.”

Desde o momento em que White divulgou a notícia, Page e sua equipe começaram a trabalhar para promovê-la nas redes sociais. Eles já haviam criado um vídeo teaser para sua decisão de assinar com o UFC ou PFL, os aparentes principais candidatos em seu sorteio de agente livre, e fizeram gráficos com ele vestindo equipamentos do UFC.

“Então, sim, longas 48 horas”, disse Page. “As pessoas diziam: ‘Não sei como você ainda está acordado’, mas quando se trata de trabalho, estou pronto.”

O lançamento para a chegada de Page ao octógono pode ter sido silenciado, mas ele promete que quando entrar na jaula para fazer seu verdadeiro trabalho, não será necessário mais barulho.

“A tempestade não é agora”, disse ele. “Parece que há uma grande tempestade em torno do meu nome. Mas a tempestade é quando eu entro na jaula, acredite em mim.”