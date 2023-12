Michael ‘Venom’ Page ‘odeia’ conversa fiada e sugere multas do UFC para infratores como Colby Covington

Michael “Venom” Page está animado para enfrentar Kevin Holland em sua tão esperada estreia no UFC, e isso em parte porque ele sabe que eles promoverão sua luta “da maneira certa”.

Page está entusiasmado por assinar com o líder da indústria e ter a chance de provar que é o melhor meio-médio do mundo. Menos emocionante é a conversa fiada e o mau comportamento que se tornaram uma presença recente na vida de lutador.

“Falar mal vai ser bom, mas respeitoso”, disse Page sobre seu encontro no UFC 299 com Holland. “O que tenho visto até agora nos esportes de combate, eu odeio. Não gosto que falem sobre os pais das pessoas, as esposas das pessoas, as namoradas das pessoas, os filhos das pessoas, todas essas coisas. Precisamos voltar às artes marciais.”

Page assistiu na semana passada no UFC 296 enquanto seu compatriota, Leon Edwards, sofria alguns dos insultos mais grosseiros já vistos antes de uma luta com o ex-campeão interino Colby Covington zombando do falecido pai do campeão meio-médio do UFC. Edwards jogou uma garrafa de água em Covington, forçando a intervenção da segurança do UFC. O campeão admitiu depois que o episódio o deixou em lágrimas e cheio de raiva contra o desafiante ao título americano.

“Todo mundo parece ter se perdido um pouco”, continuou Page. “Não tenho nenhum respeito pelas pessoas que sentem necessidade de seguir esse caminho. Somos atletas habilidosos e isso deveria ser suficiente. Eu sou totalmente a favor das brincadeiras, das piadas e de manter as coisas amigáveis, e isso deve ser o suficiente para construir uma briga. Podemos manter a intensidade, mas deve ficar entre mim e a pessoa que está lutando, e pronto.”

Page sugeriu uma solução potencial para os episódios recentes de mau comportamento: multas. Na década anterior, o UFC adotou uma linha dura em relação à linguagem ofensiva, uma vez cortando Miguel Torres por citar uma piada na TV sobre agressão sexual e multando Nate Diaz por usar linguagem homofóbica.

“É uma loucura”, disse Page. “Basta fazer algo para aliviar [the problem] – se você vai passar dos limites, não vou punir você aberto ao público, porque vende, eu acho, mas pronto. Fique bem. Vamos ver quantas vezes você vai querer fazer coisas assim, como o cartão amarelo no futebol. Você não quer promover as coisas da maneira errada.”

Claro, há momentos em que toda a segurança do mundo não pode impedir a ocorrência de violência não autorizada, como quando o campeão peso médio do UFC, Sean Strickland, pulou sobre cadeiras para atacar seu desafiante ao título, Dricus Du Plessis, que fez pouco caso do passado de Strickland com uma criança. Abuso. Essa é outra razão pela qual Page busca impor alguns padrões de comportamento.

“Quando se torna esse tipo de coisa pessoal, coisas reais podem realmente acontecer, e isso recai sobre o UFC”, disse ele. “Espero que eles tenham percebido que está ficando um pouco demais e apertem o controle. Mas, pelo lado positivo, acho que eu e a Holanda seremos como deveríamos ser.”