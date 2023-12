Michelle Pfeiffer mostra olho roxo, avisa os fãs ao revelar o que o causou

Aatriz Michelle Pfeiffer compartilhou a causa secreta de seu olho roxo desagradável na sexta-feira, incluindo uma série de fotos mostrando a batida.

Ela se mostrou colocando gelo no olho, que estava inflamado e machucado.

Agora está claro que não houve más intenções ou violência por trás da lesão, mas aconteceu jogando bola de picles.

“AVISO! Pickleball-Fique fora da cozinha!! Obrigada, menos!”, escreveu ela no Instagram.

Os filmes mais recentes de Michele Pfeiffer

Mais recentemente, Pfeiffer estrelou Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania enquanto reprisava seu papel como Janete van Dyne nesta sequência de Homem-Formiga e a Vespa.

O filme também é estrelado Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michael Douglas.

No ano passado, ela jogou Betty Fordesposa do presidente Gerald Ford, na série Showtime The First Lady (2022).

A série também estrela Viola Davis como Michelle Obama e Gillian Anderson como Eleanor Roosevelt.

Antes disso, em um papel no cinema, ela estrelou como Preço Francês na saída francesa em 2021.

Ela interpretou uma viúva rica que se muda para Paris com o filho nesta comédia de humor negro que também estrela Lucas Hedges.