Mickey e Minnie Mouse para todos: serão de domínio público a partir de 1º de janeiro

EUem 1971, Dan O’Neill fez um movimento ousado ao lançar uma história em quadrinhos underground, “Air Pirates Funnies”, que retratava Mickey Mouse sob uma luz contracultural. O adorável rato foi mostrado contrabandeando drogas e praticando sexo oral com Minnie, o que levou a um processo de violação de direitos autorais da Disney.

Apesar da crença de O’Neill de que se tratava de uma paródia legal, ele acabou com uma sentença que não tinha condições de pagar depois de oito anos no tribunal. Como resultado, ele fez um acordo para nunca mais desenhar o Mickey Mouse para evitar a prisão.

Agora, aos 81 anos, O’Neill ainda sente o peso desta restrição. Ele compartilhou em uma entrevista por telefone para Variedade de sua casa em Nevada City, Califórnia, “Ainda é um crime para mim. Se eu fizer um desenho do Mickey Mouse, devo a Walt Disney uma multa de US$ 190.000, mais US$ 10.000 para honorários advocatícios e um ano de prisão”, disse ele para Variedade.

No entanto, Mickey e Minnie entrarão em domínio público em breve em 1º de janeiro. Isso significa que a Disney não deterá mais os direitos autorais exclusivos sobre as primeiras versões dos personagens. Jennifer Jenkins, diretora do Centro Duke para o Estudo do Domínio Público, expressou entusiasmo com este marco e seu impacto na comunidade de direitos autorais.

O que está na lista do Dia do Domínio Público deste ano?

Jenkins comemora Dia do Domínio Público todo dia 1º de janeiro, publicando uma lista de obras que agora são gratuitas para os artistas remixarem e reimaginarem. Ela observou que a lista deste ano inclui Tigger e outras obras de 1928, como “Lady Chatterley’s Lover”, “All Quiet on the Western Front” e “The Cameraman”, de Buster Keaton.

As recentes adaptações de obras que entraram em domínio público oferecem um vislumbre do que pode vir pela frente Mickey Mouse. Jenkins mencionou que “‘Basta adicionar zumbis’ parece ser uma coisa popular de se fazer”, citando exemplos como “The Great Gatsby Undead” e “Winnie the Pooh: Blood and Honey”.

Lawrence Lessig, professor de direito de Harvard conhecido por seu trabalho sobre questões de direitos autorais, enfatizou a diversidade de criadores que se envolvem na expressão artística. Ele também desempenhou um papel significativo no debate sobre direitos autorais em torno Mickey Mousecriticando a extensão de 20 anos que impediu que os direitos autorais da Disney sobre seu personagem exclusivo expirassem em 2004.

Lessig referiu-se à lei como “Lei de Proteção do Mickey Mouse” e, embora a Disney tenha feito lobby por ela, alguns argumentam que seu papel na legislação foi exagerado. Apesar de seus esforços, Lessig perdeu a batalha contra a prorrogação no Supremo Tribunal Federal. No entanto, ele acredita que o movimento pelo Creative Commons e uma apreciação pela “cultura remix” foram resultados importantes do debate.