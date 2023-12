Microlins OFERECE EMPREGOS em SP, MG, RJ e SC

A Microlins, empresa nascida em 1991 na cidade de Lins, no interior de São Paulo, que transformou-se na maior empresa de cursos profissionalizantes do país, está contratando no mercado. Dessa maneira, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são as possibilidades disponíveis:

Consultor (a) de Vendas – Contagem – MG – Atendimento;

Vendedor (a) – Palhoça – SC – Venda Externa;

Gerente Comercial – Barueri – SP – Venda Externa: atuar dentro de uma empresa, atendendo o cliente, negociando interesses e coordenando a equipe responsável pela realização das vendas;

Pesquisador (a) Freelancer – Rio de Janeiro – RJ – Venda Externa;

Instrutor (a) de Cursos Interativos – Zona Oeste – São Paulo – SP – Ensino Técnico Profissionalizante;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Venda Externa;

Auxiliar de Vendas – Cursos – Nova Iguaçu – RJ – Ensino Técnico Profissionalizante;

Professor (a) de Informática – Palhoça – SC – Ensino Superior;

Professor (a) de Informática – São Paulo – SP – Ensino Superior;

Professor (a) de Inglês – São Paulo – SP – Língua Estrangeira – Inglês;

Coordenador (a) Pedagógico (a) – Coronel Fabriciano – MG – Educação de Jovens e Adultos.

Mais sobre a Microlins

Sobre a Microlins, é importantíssimo frisar que estamos falando de uma empresa com mais de 25 anos de história e 18 de sistema de franquias. Ao longo do tempo, já formou mais de 4 milhões de alunos e possui cerca de 10.000 colaboradores.

Além disso, em suas unidades, a Microlins oferece mais de 100 opções de cursos profissionalizantes nas áreas de Administração e Vendas, Informática e Tecnologia, Design & Web, Saúde, Indústria, Preparatórios para Concursos e Inglês.

Por fim, presidida pelo Grupo Move – Edu, a rede é hoje referência no ramo de educação profissionalizante e conta com mais de 400 unidades localizadas em todo o território nacional. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), a Microlins está entre as 15 maiores franqueadoras de todo o território nacional brasileiro.

Veja alguns benefícios ofertados

Assistência odontológica;

Bônus por resultado;

Comissões;

Dentre outros.



Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Microlins, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

