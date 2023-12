‘Mídia fraca e estúpida’ está culpando Taylor Swift pela má forma do Chiefs, afirma ex-estrela da NFL

Tele ex-running back da NFL, Merril Hogedefendeu Taylor Swift chamando aqueles que a culpam pelo Chefes de Kansas City‘perda de forma como “fraca e estúpida”.

Hoge jogou na NFL por oito temporadas com o Pittsburgh Steelers e Chicago Bears depois de ser selecionada na 10ª rodada do draft de 1987 e a jogadora de 58 anos acrescentou ainda que aqueles que a culpam não entendem como funcionam os vestiários.

Um crítico notável é Pular Baylessmuitas vezes franca e controversa, que alegou ser uma presença perturbadora devido ao seu relacionamento com o lado restrito dos Chiefs, Travis Kelce, mas Hoge não aceitou nada disso.

“É irrelevante. Isso é uma reviravolta da mídia”, Alto disse Dan Dakich do OutKick. “Na verdade, isso é apenas para mostrar o quão fracas e estúpidas são a mídia e as pessoas. [Kelce’s relationship with Swift] não tem nada a ver com o vestiário.

“Eles nunca estiveram no vestiário, claramente não entendem a Liga Nacional de Futebol, a dinâmica de vencer aos domingos – quando você ganha, quando você perde, as lutas que existem. com isso.”

O que Skip Bayless disse?

Agora com um recorde de 9-6, muitos culparam o Chefes‘ caiu em forma, deixando-os com um recorde de 9-6, em Taylor Swift. Alguns até chamaram isso de maldição.

Uma das vozes é Sem baía‘, que atualmente trabalha na Fox Sports, que culpou seu relacionamento por tirar Kelcefoco no jogo, já que ele também está em uma péssima forma, o que o faz lutar para aproveitar ao máximo seus alvos Patrick Mahomes.

“Parece que já é hora de chamar Taylor Swift de distração” Sem baía postado no X.com, anteriormente conhecido como Twitter. “O que você acha, Patrício [Mahomes]? Andy [Reid]? E você, Travis?”