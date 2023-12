Miesha Tate dá as boas-vindas a Holly Holm no UFC 300: ‘Me irrita’ as pessoas acham que a primeira luta foi uma volta

Miesha Tate nunca gostou da narrativa que surgiu de sua vitória pelo título no UFC 196 sobre Holly Holm, e ela se lembra disso toda vez que um fã elogia seu triunfo por finalização no final da nona posição em 2016.

“As pessoas ainda pensam, por algum motivo, que eu estava apenas levando uma surra naquela luta”, disse Tate, que no último sábado derrapou em duas lutas no UFC Austin. A hora do MMA. “As pessoas ainda pensavam: ‘Cara, esse foi o melhor retorno de todos os tempos, tipo, que sorte você ter conseguido aquela finalização.’”

Não há dúvida de que Tate fez um movimento incrível em um momento crucial, quando estrangulou Holm. Mas ela argumenta que não ficou tão atrasada quanto os fãs fazem parecer. Indo para a quinta e última rodada, todos os três juízes colocaram Holm em vantagem por 38-37 devido a uma pontuação de 10-8 para Tate na segunda. Em outras palavras, não é exatamente uma surra.

“Sim, porque o título estava em jogo – se eu não finalizasse, teria sido um empate”, disse Tate. “Tecnicamente, se estivéssemos [going to] os scorecards, se eu tivesse vencido a última rodada. Digamos que eu acabei de sair com ela, e foi como se fosse o segundo round, e eu não consegui a substituição no placar, teria sido um empate, e não acho que muitas pessoas se lembrem disso. Então isso me irrita, porque ela venceu o primeiro round por 10-9. Ganhei a segunda rodada por 10-8 em todos os três scorecards. E então na terceira rodada ela venceu por 10-9. Na quarta rodada, ela venceu por 10-9, e na quinta rodada, se eu tivesse vencido por 10-9, estaríamos empatados.

“Então, ainda me incomoda que as pessoas pensem isso – como se elas sempre chegassem até mim tipo, ‘Oh cara, ela estava pegando ela – eu olho os comentários, vou ver qualquer comentário de que ela estava levando um chute na bunda, chutando a bunda dela até que ela conseguiu aquela submissão. É tipo, não realmente.”

Mesmo assim, Tate não gostaria de deixar dúvidas de que ela é a melhor lutadora. Ela repetidamente pediu uma revanche com Holm e vice-versa. No entanto, os dois nunca tiveram a chance de acertar as contas.

O UFC 300 pode ser o lugar certo para fazer isso, se Tate sair com um atestado de saúde após sua vitória no UFC Austin sobre Julia Avila.

“Acho que é um ótimo momento”, disse Tate. “Acho que isso parece razoável. Eu me machuquei um pouco ao sair daquela luta. Então eu tenho que fazer uma ressonância magnética e me examinar, só para ter certeza. Mas não é muito grave… Tenho andado por aí e acho que estou bem. Acho que vou ficar bem. Então, se eu puder fazer isso, acho que Holly seria fantástica.”

Holm está cinco meses afastado de um encontro com Mayra Bueno Silva que terminou em derrota por finalização. No entanto, o resultado oficial foi anulado quando Silva testou positivo para medicação para TDAH que ela não declarou aos reguladores. Então, tecnicamente, Holm não está perdendo.

No último sábado, Tate usou habilmente suas habilidades de luta para varrer o placar. Mais importante ainda, disse ela, ela não forçou posições que não tinha, passando de uma luta para outra para estar sempre um passo à frente.

Contra Holm, Tate disse que estava trabalhando com uma mentalidade diferente, tentando forçar sua estratégia em detrimento do que estava acontecendo no momento. Ela definitivamente não estava dominando a luta, mas não estava lutando com o melhor de suas habilidades.

Com uma nova equipe e um treinador mental por trás dela, Tate disse que está aparecendo de uma forma que nunca fez antes.

“Ela estava meio que me dando um soco, admito”, disse Tate sobre Holm. “Eu absolutamente a esmaguei no chão. … De qualquer forma, para responder à sua pergunta, acho que seria divertido repassar essa pergunta.