Mike Florio, do Pro Football Talk, pede desculpas a Lamar Jackson após ser criticado

Segunda à noite futebol nos deu Lamar Jackson Corvos respondendo aos críticos com uma vitória inesperada sobre o São Francisco 49ers. Após o jogo que terminou com uma vitória de Baltimore por 33-19, Jackson convocou especificamente o fundador do Pro Football Talk, Mike Florio. Antes do jogo, Florio disse que os 49ers iriam ‘chutar a merda’ dos Ravens. Aconteceu exatamente o oposto e Lamar Jackson guardou os recibos. Mas o que mais surpreendeu as pessoas foi a resposta de Mike Florio ao ser criticado em público. Não é algo que você vê todos os dias, principalmente vindo de alguém como Mike Florio, que não se importa com o que as pessoas falam sobre ele.

A resposta épica de Lamar Jackson a Mike Florio

Foi o que Lamar Jackson disse à imprensa logo após a vitória que mantém Baltimore com chances de chegar aos playoffs. Foi o que ele disse: “Mike Florio pode ter a sua opinião, mas não fale assim. Isso é desrespeitoso. Isso é muito desrespeitoso. Não tirar nada dos 49ers, porque eles são ótimos em todos os aspectos, mas vamos jogar também. Nosso recorde (não é um) acaso. Jogamos bola e mostramos isso. Ele só precisa continuar fazendo seu trabalho, mas não saia assim para nós. Isso é desrespeitoso, como eu disse, porque ele não está colocando os protetores. Se ele estivesse colocando os protetores, sinto que teria sido diferente para ele. Ele não diria isso. Ele estaria respeitoso.”

Dado que o Pro Fotball Talk precisa manter um bom relacionamento com todas as franquias da NFL, Mike Florio respondeu a Lamar Jackson no Twitter. Aqui está o que ele disse: “Lamar está certo. Peço desculpas pela forma como expressei minha opinião. Eu acreditava que os 49ers eram dramaticamente melhores do que qualquer outro time da NFL: Cowboys, Eagles, Chiefs, Dolphins, todos. Os Ravens provaram o contrário. Eles merecem total e completo respeito pelo que realizaram.”