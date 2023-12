Mike McDaniel, dos Dolphins, elogia Micah Parsons, dos Cowboys, antes do confronto de domingo

To próximo confronto entre o Vaqueiros e Golfinhos no domingo está gerando muita agitação como um dos confrontos marcantes da Semana 16. Este jogo marcará a primeira vez que o treinador dos Dolphins Mike McDaniel enfrenta o talento formidável de Micah Parsons. No entanto, vale a pena notar que McDaniel foi anteriormente o coordenador ofensivo do São Francisco 49ers em 2021, quando garantiram uma vitória nos playoffs sobre os Cowboys.

Durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira, McDaniel foi questionado sobre o desafio de enfrentar Parsons, ao qual respondeu com muitos elogios ao jogador de destaque dos Cowboys. “Ele é um dos melhores jogadores da Liga Nacional de Futebol em qualquer posição. E é – sim, não acho que seja realmente discutível”, enfatizou McDaniel.

“Esse cara é diferente. E a orquestração que ele tem com seus companheiros de equipe, as coisas que o técnico Quinn faz com a multiplicidade de seus alinhamentos, e você pode dizer que ele não só é único no conjunto de habilidades, mas você não joga todos os do outro lado da linha e na pilha, e faz todas as coisas que ele faz sem ter um verdadeiro amor pelo jogo.”

McDaniel também expressou sua admiração pelas habilidades de Parsons: “Ele é mais divertido de assistir quando você não vai jogar com ele. Mas dito isso, gosto do desafio de enfrentar jogadores de elite como nossos jogadores fazem. E é muito legal de assistir porque você combina talento com força, isso é um ar rarefeito em geral com o nível de talento e o nível de força que ele exibe. Ele é um cara de verdade, com certeza.

Parsons tem a maior taxa em pressões QB

O desempenho impressionante de Parsons nesta temporada ressalta ainda mais os elogios de McDaniel, já que ele acumulou 46 tackles no total, 12,5 sacks, 14 tackles por derrota e 27 rebatidas de quarterback em 14 jogos. Adicionalmente, Parsons mostrou sua versatilidade com um par de passes defendidos, um fumble forçado e uma recuperação de fumble.

Com o Vaqueiros saindo de uma derrota difícil em Búfalo no fim de semana passado, todos os olhos estarão voltados para se McDaniel e os Golfinhos pode efetivamente conter Parsons e impedi-lo de dominar o jogo quando se enfrentarem em Miami, no domingo.

O palco está montado para um confronto emocionante entre essas duas equipes talentosas, e os fãs de futebol estão ansiosos pelo desenrolar desse confronto tão aguardado.