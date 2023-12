Mike Perry é coroado ‘Rei da Violência’ depois que o escanteio de Eddie Alvarez interrompe o evento principal do BKFC 56

Mike Perry diz que foi feito para o boxe sem luvas e agora tem o título para provar isso.

Na noite de sábado, na luta principal do BKFC 56, com o título inaugural do “Rei da Violência” em jogo, Perry mudou seu recorde promocional para 4 a 0 depois que o ex-campeão peso leve do UFC Eddie Alvarez não conseguiu continuar e seus treinadores interromperam a luta em o final do segundo turno após uma guerra brutal de idas e vindas. Enquanto Alvarez definitivamente teve seus momentos no primeiro assalto, Perry saiu atirando no segundo, desferindo socos enormes e poderosos.

Alvarez foi abalado em um ponto, mas continuou se afastando. Infelizmente para ele, o inchaço no lado esquerdo do rosto aumentava a cada segundo.

Ao se sentar em seu canto, os olhos de Alvarez se fecharam e seu técnico Mark Henry viu o suficiente para informar ao árbitro que seu lutador não poderia continuar. A paralisação oficial aconteceu às 2h do final do segundo round, com Perry conseguindo uma vitória por nocaute técnico.

“Gosto de levar um pouco de pancada às vezes”, disse Perry após sua última vitória. “Eu gosto disso***. Faz-me sentir vivo. Eu trabalho o movimento da cabeça, mas o último terminou tão facilmente, eu só queria brigar, então deixei ele dar alguns golpes. Eu tive um grande momento.

“Eddie Alvarez é um grande competidor. Quem é o dono dos esportes de combate agora? O rei da violência! ‘Platina’ Mike Perry!”

Os punhos voaram cedo e com frequência enquanto Perry marchava para frente e Alvarez deu um soco no rosto de Perry durante o assalto inicial. A mão esquerda de Alvarez constantemente encontrava um lugar, fosse ele lançando golpes diretos ou com grandes ganchos, mas Perry se recusou a recuar enquanto passava pelos socos.

A largada rápida de Alvarez pareceu pegar Perry desprevenido, embora ele continuasse sorrindo ao voltar para o seu canto e sair atirando no segundo assalto. Desta vez, Perry acertou Alvarez com um soco forte durante a primeira troca que abalou claramente o ex-campeão do UFC e Bellator.

Sentindo cheiro de sangue na água, Perry continuou seus ataques agressivos, sem demonstrar medo ao lançar uma série de golpes de feno que forçaram Alvarez a lutar contra o pé traseiro. O ataque ofensivo nunca diminuiu, embora, para seu crédito, Alvarez continuasse dando soco após soco.

Mesmo assim, Perry causou mais danos e o ímpeto estava a seu favor.

Quando o round terminou, Perry parecia pronto para mais, mas Alvarez sentou-se em seu canto com seus treinadores olhando bem para ele antes de Henry se levantar e abrir os braços para indicar que a luta havia acabado.

Os lutadores se abraçaram depois, com Alvarez ostentando o desgaste de passar quatro minutos no ringue com um lutador como Perry.

Depois disso, Perry convocou a maior luta possível – embora quase impossível que isso acontecesse – ao mesmo tempo em que esperava que alguém eventualmente aceitasse seu desafio.

“Conor McGregor seria um ótimo confronto”, gritou Perry. “Acabei de vencer alguém com quem ele lutou pelo título mundial. Quem é maior que isso? Não há ninguém maior que Conor McGregor, exceto eu.

“Esses boxeadores não querem tirar as luvas. Darren Till disse que não quer fazer isso sem luvas. Quem quer lutar contra Mike Perry ‘Platinum’ sem luvas?

Quem quer que seja o próximo de Perry terá um trabalho difícil porque “Platinum” certamente conquistou seu lugar nos esportes de combate ao se tornar o rosto do boxe sem luvas.