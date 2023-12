‘Mike Perry é um homem selvagem’: os profissionais reagem a Mike Perry impedindo Eddie Alvarez no BKFC 56

Mike Perry é o novo “Rei da Violência”.

Na noite de sábado, no Maverik Center, em Salt Lake City, Perry enfrentou Eddie Alvarez pelo título de “Rei da Violência” na luta principal do BKFC 56, e Perry mais do que fez jus ao título, parando o ex-campeão dos leves do UFC em dois rodadas.

Depois de um primeiro round competitivo em que Alvarez marcou repetidamente Perry, a estrela do BKFC mudou as coisas no segundo round, passando por grandes chutes de Alvarez para acertar repetidamente seus próprios fenos. No final do round, o olho esquerdo de Alvarez estava muito inchado, possivelmente indicando um osso orbital quebrado, e quando “The Underground King” informou a seus treinadores que ele não conseguia enxergar, eles interromperam a luta entre os rounds.

Confira a reação do mundo dos esportes de combate à brutal surra de Alvarez por Perry.

Eddie provavelmente venceu o primeiro round perto do round 2, mas o escanteio o impede, Mike Perry por tko -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 3 de dezembro de 2023

Eu adoro Mike Perry. A única razão pela qual assistirei BKFC #BKFC – Casey Oneill (@kingcaseymma) 3 de dezembro de 2023