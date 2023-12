Mike Perry está aberto ao boxe com Nate Diaz ou Jake Paul, incentiva-os a ‘crescer algumas bolas’ e lutar com os nós dos dedos

Mike Perry definitivamente encontrou um lar na luta corpo-a-corpo, mas talvez precise calçar as luvas novamente para alguns dos maiores confrontos possíveis disponíveis para ele.

Após sua quarta vitória consecutiva com um nocaute técnico no segundo round sobre o ex-campeão do UFC Eddie Alvarez no BKFC 56, o lutador veterano abordou o que vem a seguir ao mencionar vários nomes como Jorge Masvidal e Anthony Pettis como adversários em potencial. Claro, existem outros lutadores famosos disponíveis, mas Perry não sabe se algum deles irá realmente enfrentá-lo em uma luta corpo-a-corpo.

Isso inclui o veterano do UFC Nate Diaz, bem como Jake Paul e Logan Paul, que contrataram Perry como reserva para lutas de boxe recentes.

“Quero lutar com os nós dos dedos”, disse Perry no The MMA Hour. “Eu amo isso. Eu adoro isso. Ao mesmo tempo, ainda estou interessado em talvez colocar uma luva de boxe e Nate encaixotou Jake e não deu certo. Então uma briga comigo definitivamente faz sentido. Adoraria lutar contra o Nathan Diaz, mas acho que venci.

“A luta do Masvidal é intrigante porque ele pode me machucar muito, eu acho. É isso que me faz acordar de manhã. É isso que me faz trabalhar.”

Perry sabe que lutar com os nós dos dedos não é para todos, mas é o lugar que ele chama de lar.

Ele até foi coroado o “Rei da Violência” no fim de semana passado, depois que Perry quebrou o osso orbital de Alvarez durante uma guerra épica de dois assaltos que viu os dois homens sofrerem muitos danos antes que a luta fosse interrompida.

Embora ele não se oponha totalmente a calçar um par de luvas de boxe para lutar com alguém como Diaz, Perry espera que alguém com um grande nome nos esportes de combate acabe aceitando seu desafio aberto no BKFC.

“Esses caras têm medo de não usar luvas”, disse Perry. “Eles realmente estão com medo. Eu estou tipo, venha testar você mesmo. É bom ter medo. Não estou dizendo que isso seja uma coisa ruim. Quero ter medo quando estiver prestes a lutar porque isso vai me fazer melhorar ainda mais. Seja um homem. Meu primeiro ato como rei é que os homens se levantem. Cresça algumas bolas.

“Eu sou o cara. Eu sou a luta pelo dinheiro. É por causa do BKFC. É por causa do show que eles fazem. É por causa da promoção que estão fazendo. Eles estão matando isso comigo. Estamos arrasando juntos, mas se a maior luta que existe for uma luta que precisa ser feita com luvas, é claro que eu faria isso. Isso seria um encontro para brincar.

Outro nome que Perry ouve com frequência como possível oponente é Darren Till, que atualmente é agente livre depois de ser dispensado do UFC.

Mais uma vez, o problema é que Till afirmou que não está interessado em lutar com os nós dos dedos, mas mesmo que mude de ideia, Perry diz que gostaria que o nativo de Liverpool ganhasse alguma experiência antes de colocar os pés no ringue com ele.

Apesar de ter conseguido a vitória no sábado, Perry ficou chateado porque Alvarez durou apenas quatro minutos porque seu objetivo final é encontrar um oponente disposto a lhe dar cinco rounds infernais.

“P ****”, disse Perry ao se dirigir a Till. “Isso não seria ótimo? Mesmo para um cara como ele, eu gostaria que ele fizesse um teste, um treino. Um cara para bater. Para entrar lá e ter o seu primeiro [before fighting me].

“Fiquei animado com Eddie porque ele tinha experiência nisso. Ele lutou contra o rápido e corpulento Chad Mendes, mas Chad Mendes desistiu. Naquela luta ele desabou, só não queria aquele sexto round. Acho que eles teriam dado a eles uma sexta rodada, mas Chad não quis, então eles deram para Eddie. Chad estava acabado. Aprendi muito com meu primeiro, então não quero desculpas [from Darren Till].”