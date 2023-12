Mike Perry frustrou Eddie Alvarez durou apenas dois rounds, pede luta de Anthony Pettis no BKFC

Mike Perry entrou em guerra com Eddie Alvarez no BKFC 56, mas quatro minutos não foram suficientes para ele.

Apesar de outra vitória impressionante para mover seu recorde de boxe para 4-0, o novo “Rei da Violência” na verdade queria mais de Alvarez, que não poderia continuar após o segundo round depois que seus treinadores pararam a luta. Posteriormente, Alvarez revelou que provavelmente sofreu uma fratura no osso orbital que causou um enorme inchaço no lado esquerdo de seu rosto, mas Perry realmente esperava que seu inimigo atendesse a campainha para lhe dar cinco rodadas completas de luta.

“Eu me diverti com Eddie, mas aconteceu exatamente como eu disse que aconteceria”, disse Perry na coletiva de imprensa pós-luta do BKFC 56. “Eu postei aquela foto do Kimbo Slice daquela briga no quintal. O que ele disse? Ele disse: ‘Você tem que me bater, vamos!’ Eu queria que Eddie me batesse uma vez. Ele me bateu e então comecei a me mover e ele parou de me bater.

“No final do segundo, o que aconteceu? Ele foi preso pior do que eu. Eu sei que posso ter ficado um pouco chateado, mas sorri para ele quando ele fez isso. Eu me diverti lá. Isso é exatamente o que é o ‘Rei da Violência’.”

Antes da luta, Perry disse que não poderia demonstrar respeito por Alvarez porque eles estavam prestes a se espancar, e foi exatamente o que aconteceu quando eles começaram a trocar golpes no centro do ringue.

Por mais que admirasse Alvarez pelas realizações de sua carreira, Perry ainda queria mais do que aquilo que finalmente mostrou.

“Sim e não”, respondeu Perry quando questionado se ele respeita Alvarez agora. “Porque ainda foi mais uma vitória no segundo turno. Foram mais três rounds no regulamento e sem falar na morte súbita. Eu vivo para essa merda. Eu quero tudo isso. Quero alguém como eu, que possa me encontrar no meio por cinco rounds de dois minutos.

“Eu quero uma luta que vai me dar aqueles cinco malditos rounds infernais. É fácil falar, mas acabei de falar e estava apenas me aquecendo. Quatro minutos, eu estava apenas começando. Houve mais seis minutos de inferno que eu tive que trazer à tona. Eu estava pronto, estava apenas começando.

Ao falar na coletiva de imprensa, Perry ouviu gritos de alguns atuais campeões do BKFC, incluindo David Mundell, que já havia derrotado duas vezes no MMA, além do detentor do título de duas divisões, Luis Palomino.

Como Perry chama tanta atenção sempre que compete, ele realmente quer uma contraparte para carregar parte do peso da promoção, e no momento ele simplesmente não vê muito disso na atual safra de lutadores que já estão no BKFC.

“Acho que quem quer que a empresa queira me encontrar precisa ter uma certa quantidade de seguidores, uma certa quantidade de acessos nas redes sociais, na internet, que vão fazer as pessoas sintonizarem”, disse Perry. “Não pode ser apenas unilateral. Não posso ser apenas eu vendendo a luta. Não pode ser assim. Tem que ser um assunto bilateral.

“Estou na posição em que estou porque estive em lugares que vocês não estiveram. Eu respeito vocês porque vocês têm experiência aqui e não vamos esquecer que minha primeira luta corpo-a-corpo foi contra um Julian Lane muito experiente. Pois é, foi uma luta boa e me ensinou muito, mas já fui além e passei. O que quer que a empresa queira fazer, se mandar, ficarei feliz em lutar contra quem quer que seja.”

Em um mundo ideal, Perry mencionou Conor McGregor como um adversário dos sonhos, embora essa luta provavelmente nunca aconteça devido ao contrato exclusivo do astro irlandês com o UFC.

Com essa opção indisponível, Perry voltou sua atenção para outro ex-campeão do UFC que poderia estar interessado em fazer a transição para uma luta corpo-a-corpo.

“Um nome que não me veio à mente e que mencionei antes de lutar com Alvarez foi Anthony Pettis”, disse Perry. “Acho que é uma luta incrível. Ele acabou de vencer Roy Jones Jr. em uma luta de boxe. Acho que ele está intrigado com o aspecto dos nós dos dedos nus.

“Eu sei que há enormes oportunidades. Estamos criando alguns até. Eu disse que quero Anthony Pettis porque ele disse que quer e ele é o ‘Sr. Showtime’ e ele é chamativo. Mas também quero uma luta que não vai acabar.”