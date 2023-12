Mike Perry quer o próximo ‘lutador de rua original’ Jorge Masvidal, responde a Dillon Danis

Mike Perry tem opções na próxima luta. Mas o ideal é que ele já tenha um oponente perfeito em mente.

Depois de derrotar o ex-campeão do UFC Eddie Alvarez em dois rounds no BKFC 56 no sábado, Perry, o recém-coroado “Rei da Violência”, ofereceu Anthony Pettis como adversário em potencial.

Dois dias depois, Perry tem outra ideia para o que pode ser a maior luta corpo-a-corpo de todos os tempos.

“Tenho o maior respeito por Jorge Masvidal”, disse Perry em A hora do MMA. “É por isso que esse texto explicativo, esse nome nunca aconteceu. Eu o vi em sua promoção em uma luta e conversamos sobre isso. Eu estava um pouco bêbado e pensei: ‘As pessoas adorariam nos ver, e todo mundo adora, e faríamos uma sacola para a família e é tudo apenas para o esporte’.

“Obviamente, ele terminou e já fez essas grandes coisas. Eu cresci assistindo ele e Kimbo [Slice] no YouTube. Eu cresci e o vi. Quem é a única pessoa que não está no BKFC, mas tem experiência em boxe com os nós dos dedos que seria uma megaluta.”

Muito antes de competir pelos títulos do UFC, Masvidal ganhou notoriedade por lutar em brigas de quintal ao lado do famoso lutador de rua Kimbo Slice.

Hoje em dia, Masvidal comanda sua promoção Gamebred, realizando lutas de MMA com os nós dos dedos nus. Mas depois de se aposentar em abril, ele também sugeriu um possível retorno à ação.

Embora Perry tenha reconhecido que Masvidal demonstrou preocupação com lesões nas mãos após uma longa carreira no MMA, ele acredita que a atração por uma luta corpo-a-corpo entre eles é inegável.

Adicione um grande pagamento para ambos os lutadores e Perry acredita que é possível que Masvidal se interesse.

“Sabemos que Masvidal tem alguns dos movimentos mais matadores que existem”, disse Perry. “É por isso que eu disse isso. Acho que o que ele disse sobre as mãos foi uma forma de dizer: se você fizer esse cheque grande o suficiente, vou fortalecer os nós dos dedos e voltar às raízes. Estas são as suas raízes. Ele está na história como o lutador de rua original.

“Ele é um assassino. Nós o vimos literalmente matar pessoas no MMA, e não é luta livre. Não vou tentar traçar uma estratégia para superar isso. É tudo por respeito. Eu gosto do Masvidal. Eu gostaria de dizer que somos amigos. Só estou tentando pensar na maior luta, e é essa, porque nós dois somos perigosos.”

Por mais que Masvidal continue sendo a luta dos sonhos de Perry, ele entende que também há outras opções disponíveis quando ele retornar à ação em 2024. Seja Pettis ou seu colega veterano do UFC Darren Till, ele parece aberto a todas as possibilidades, incluindo uma chamada que recebeu de o sempre polarizador Dillon Danis na noite de sábado passado.

“Vamos lutar pelo cinturão, foda-se”, escreveu Danis no Twitter depois de enfrentar Perry como reserva em sua recente luta com Logan Paul.

Perry não sabe se Danis está falando sério ou não, mas sabe que o ex-lutador do Bellator e discípulo de Conor McGregor chama muita atenção por onde passa, o que pode se traduzir em compras de pay-per-view para uma luta.

“Agradeço a atenção que ele pode dar a isso”, disse Perry sobre Danis. “Gosto do título e do cinturão de ‘Rei da Violência’, esse nome e ele chamou a atenção para isso. Não sei [if he’s serious] assim que uma oferta chega à sua mesa. David Feldman não é brincadeira. O que ele disse para Conor [McGregor] — Eu te darei qualquer quantia de dinheiro que você quiser. Provavelmente a mesma coisa vale para um Masvidal, e talvez um pouco para um Dillon Danis.”

Quando se trata dessa luta, Perry não sabe o que Danis traria para o ringue, especialmente depois que Danis não conseguiu fazer muita coisa em uma recente luta de boxe com Logan Paul.

Mas se Danis realmente quer lutar, Perry está aberto para fazer negócios.

“Logan o superou muito bem”, disse Perry. “Obviamente, Dillon foi durão porque foi atingido e nunca parou de pressionar e tentar ir atrás dele, mas estava de luvas. Talvez tivesse sido um pouco diferente com os nós dos dedos nus. Logan teria sido capaz de atirar? Não sei.

“Se ele estiver interessado, e começar a falar essas coisas vulgares comigo e conseguir bilhões de visualizações nas redes sociais para as pessoas falarem sobre nossa luta, e o mundo inteiro querer assistir, estou disposto a isso.”