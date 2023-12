Minas Tênis Clube OFERECE EMPREGOS; Envie o currículo!

O Minas Tênis Clube, instituição que é um dos mais tradicionais e modernos clubes sociodesportivos do Brasil, que atua em 4 pilares (educação, lazer, cultura e esportes), está contratando profissionais para compor a sua equipe. Dessa maneira, antes de falar com mais ênfase sobre, verifique quais são os postos abertos:

Atendente de copa – Minas I – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Atendente de lanchonete – Minas Náutico – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de limpeza – restaurante – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Bombeiro hidráulico – Minas I – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Bombeiro hidráulico – Minas II – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Cozinheiro (a) – Minas Náutico – Nova Lima – MG – Efetivo;

Eletricista – Minas I – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Encarregado (a) de operações (Ferista) – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Instrutor (a) para Colônia de férias – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Instrutor (a) de Curso Básico de Esportes – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Jardineiro (a) – Minas II – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Operador (a) de CFTV – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Operador (a) de ETA – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Servente temporário – Minas Country – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Técnico (a) de Esporte de Base – Belo Horizonte – MG – Efetivo.

Mais sobre o Minas Tênis Clube

Falando um pouco sobre o Minas Tênis Clube, vale frisar que, somadas as áreas das quatro unidades do grupo, são cerca de 471 mil m² de área. Além disso, possui um ginásio poliesportivo próprio (Arena Minas Tênis Clube) e mais de 81 mil associados.

No geral, a agremiação é conhecida por suas equipes profissionais em diversas modalidades de esportes olímpicos. Não à toa, é considerado um celeiro de atletas, com um vasto histórico de títulos nacionais, internacionais e olímpicos, om mais de 1.000 atletas federados, distribuídos em nove modalidades esportivas de alto rendimento, o Clube coleciona inúmeros títulos nacionais e internacionais.

Por fim, a educação também está no DNA do Minas, que oferece 27 modalidades de cursos para cerca de 20 mil alunos. O Clube ainda é um polo disseminador de cultura, com o Centro Cultural Unimed-BH Minas que conta com espaços públicos e eventos para produções artísticas e atividades recreativas que promovem saúde, lazer e bem-estar.

Como enviar o seu portfólio?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Yakult, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.



Você também pode gostar:

Na plataforma, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Acesse agora mesmo o Notícias Concursos para se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil!