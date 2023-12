Minha Casa, Minha Vida: veja quem tem direito à quitação do contrato

O programa Minha Casa, Minha Vida tem ajudado milhares de famílias a realizarem o sonho da casa própria. Com o objetivo de tornar o financiamento mais acessível, o programa oferece condições especiais para quem se enquadra nos critérios estabelecidos.

E agora, uma nova medida permite que alguns beneficiários tenham o contrato quitado automaticamente. Neste artigo, vamos explorar quem tem direito à quitação do contrato do Minha Casa, Minha Vida e como verificar se você se enquadra nesses critérios.

Quem tem direito à quitação do contrato do Minha Casa, Minha Vida?

A quitação automática do contrato do Minha Casa, Minha Vida está disponível para algumas categorias de beneficiários. É importante ressaltar que essa ação não contempla contratos de financiamento habitacional realizados com recursos do FGTS. Confira abaixo quem tem direito à quitação:

1. Beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

As famílias que são beneficiárias do Bolsa Família ou que têm um membro contemplado com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) estão isentas do pagamento das prestações desde 28 de setembro. Essa medida foi publicada em uma portaria do Ministério das Cidades e a quitação é feita de forma automática.

2. Famílias que já pagaram 60 ou mais prestações

As famílias que já pagaram 60 ou mais prestações, no caso de imóveis em áreas urbanas, ou 1% do valor do contrato, no caso de moradias em áreas rurais, também terão seu contrato quitado. Essa condição é válida para as modalidades subsidiadas do Minha Casa, Minha Vida, como o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), Entidades e Rural.

Como verificar se você tem direito à quitação do contrato?



Para verificar se você tem direito à quitação do contrato do Minha Casa, Minha Vida, é necessário entrar em contato com o banco financiador. Se o seu financiamento foi realizado pela Caixa Econômica Federal, você pode consultar o site do banco (caixa.gov.br) e digitar o seu CPF para verificar se está enquadrado nos critérios estabelecidos pela portaria do Ministério das Cidades. Além disso, a consulta também pode ser feita pelo aplicativo Habitação Caixa, internet banking, Caixa Tem ou pelo Alô Caixa.

Se o seu financiamento foi realizado pelo Banco do Brasil, você deve fazer a consulta pela Central de Relacionamento BB, no telefone 4004-0001 (opção 2, e em seguida digitar seu CPF), ou procurar qualquer agência do Banco do Brasil. Assim como na Caixa, o enquadramento será automático, desde que atendidos os critérios legais.

Termo de Quitação e suspensão da cobrança das parcelas

A Caixa Econômica Federal já suspendeu a cobrança das parcelas dos contratos vigentes que atendem aos critérios do governo. Além disso, a instituição disponibilizará o Termo de Quitação até 20 de janeiro de 2024. Essa documentação comprova que o contrato foi liquidado e garante segurança jurídica aos beneficiários.

Ademais, a quitação automática do contrato do Minha Casa, Minha Vida é uma medida que busca beneficiar as famílias que mais precisam. Ao isentar o pagamento das prestações, o governo proporciona alívio financeiro e a realização do sonho da casa própria. Se você se enquadra nos critérios estabelecidos, não deixe de verificar se tem direito à quitação do seu contrato. Entre em contato com o banco financiador e garanta os benefícios que o programa Minha Casa, Minha Vida oferece.

Lembre-se: as informações apresentadas neste artigo são baseadas nas fontes consultadas, porém, é sempre importante verificar junto ao banco financiador para obter a confirmação atualizada sobre os critérios de quitação do contrato do Minha Casa, Minha Vida.