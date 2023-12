Ministério da Previdência Social emite COMUNICADO para todos os beneficiários do INSS

A Previdência Social é um tema de grande importância para os beneficiários do INSS, e recentemente o Ministério da Previdência Social anunciou medidas para a redução dos juros do crédito consignado. Essas medidas têm como objetivo beneficiar os aposentados e pensionistas, proporcionando condições mais favoráveis para a obtenção de empréstimos. Neste artigo, discutiremos as decisões tomadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e os impactos dessas medidas.

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS)

O CNPS é um órgão colegiado composto por representantes do governo federal, trabalhadores, aposentados e empregadores, incluindo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Esse conselho é responsável por discutir e tomar decisões importantes relacionadas à previdência social, como o teto de juros do crédito consignado para os beneficiários do INSS.

Decisões Recentes do CNPS

Em uma reunião realizada na última segunda-feira, o CNPS aprovou, por ampla maioria, a redução do teto de juros do crédito consignado para os beneficiários do INSS. O novo limite estabelecido é de 1,8% ao mês, o que representa uma redução de 0,04 ponto percentual em relação ao limite anterior, que era de 1,84% ao mês. Além disso, o teto dos juros do cartão de crédito consignado também foi reduzido, passando de 2,73% para 2,67% ao mês.

Essas medidas foram propostas pelo próprio governo e levaram em consideração a redução de 0,5 ponto percentual na Taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu os juros básicos de 12,75% para 12,25% ao ano. O Ministério da Previdência Social, representado pelo ministro Carlos Lupi, tem acompanhado esses cortes na taxa Selic e proposto reduções no teto do crédito consignado à medida que os juros baixam.

Discussões e Propostas

Antes de serem tomadas as decisões no CNPS, foram realizados debates e análises no Grupo de Trabalho instituído junto ao conselho. Nesses debates, os representantes das instituições financeiras apresentaram propostas que foram recepcionadas e disponibilizadas para amplo conhecimento e debate. No entanto, é importante ressaltar que o Grupo de Trabalho não possui caráter deliberativo, sendo necessário apresentar as propostas no âmbito do CNPS para conhecimento e deliberação.

Além disso, é importante destacar que as decisões tomadas no CNPS não são arbitrárias nem levianas, como alegado pela Febraban. As decisões são precedidas de amplos debates e consideram dados apresentados pela Dataprev, pelas instituições financeiras e pelo Banco Central. Os representantes das instituições financeiras também participam dos fóruns de discussão, o que confere legitimidade e transparência ao processo.



Impactos das Medidas

Com a redução do teto de juros do crédito consignado para os beneficiários do INSS, espera-se que os aposentados e pensionistas tenham acesso a empréstimos com condições mais favoráveis. Alguns bancos oficiais, como o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia, terão que reduzir suas taxas para se adequarem ao novo teto. Essas instituições cobravam taxas acima do limite anterior, o que levou à suspensão da oferta desse tipo de crédito.

Entre os bancos federais, o Banco do Brasil cobra exatamente o valor do novo teto, ou seja, 1,8% ao mês. Apenas a Caixa Econômica Federal cobra uma taxa menor, de 1,73% ao mês. Com a redução do teto, espera-se que mais instituições financeiras possam oferecer empréstimos consignados aos beneficiários do INSS, beneficiando assim um número maior de pessoas.

Redução do Teto Trará Maior Oferta

As medidas anunciadas pelo Ministério da Previdência Social e aprovadas pelo CNPS representam uma importante conquista para os beneficiários do INSS. A redução do teto de juros do crédito consignado proporcionará condições mais favoráveis para a obtenção de empréstimos, beneficiando assim os aposentados e pensionistas. É importante destacar que essas medidas foram tomadas após amplas discussões e consideração de dados relevantes, o que confere legitimidade e transparência ao processo. Espera-se que com a redução do teto, mais instituições financeiras possam oferecer empréstimos consignados, proporcionando um maior acesso ao crédito para os beneficiários do INSS.