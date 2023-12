Ministério divulga data das inscrições do Sisu em 2024. Veja cronograma

Crescimento no Enem 2023

O Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 conseguiu reverter a tendência de queda no número de inscrições que vinha se observando nos últimos anos.

Dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelaram que em 2023, cerca de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para a realização do Enem. O número é 13,1% maior do que o número de 2022. Em termos totais, estamos falando de um crescimento de pouco mais de 500 mil candidatos.

Mas é importante lembrar que mesmo que a queda tenha sido revertida em 2023, o fato é que o Enem segue longe dos seus melhores anos. Entre 2014 e 2016, por exemplo, o número de candidatos que se inscreviam para participar da prova costumava ultrapassar a marca dos 8 milhões.

No último dia 14 de novembro, todos os estudantes que realizaram o Enem neste ano de 2023 tiveram acesso aos gabaritos oficiais do exame. Assim, eles puderam confirmar quantas questões cada um deles acertou.

Mas gabarito do Enem não é tudo

Cursinhos também já começaram a divulgar os gabaritos não oficiais desde o primeiro momento depois da realização da prova do Enem. Não há nada de errado em comparar as suas respostas por estes resultados, porque normalmente o grau de acerto dos professores é muito alto.

De todo modo, é importante lembrar que a simples consulta ao gabarito do Enem não indica necessariamente qual será a nota da prova. Esta será divulgada apenas em um segundo momento.

Técnicos do Inep lembram que a correção da prova do Enem considera vários pontos e uma mecânica própria. É possível, por exemplo, que um aluno que acertou menos questões ganhe uma nota maior do que um aluno que acertou mais questões.