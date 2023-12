Ministério emite alerta contra fraudes no programa

O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira (11), uma nota de alerta contra fraudes no programa Farmácia Popular, do governo federal. De acordo com a pasta, alguns golpistas estão se aproveitando do nome do projeto para realizar fraudes e enganar pessoas em todo o país.

Neste caso específico, no entanto, as vítimas não são os consumidores, mas os donos de farmácias credenciadas para participarem do projeto. Nas últimas semanas, vários destes proprietários estão recebendo ligações telefônicas, que supostamente seriam do Ministério da Saúde, mas que na verdade são fraudes.

“Alerta às farmácias e drogarias! A Coordenação-Geral do Farmácia Popular (CGPFP) não realiza contato com os estabelecimentos credenciados por meio telefônico. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Ouvidoria-Geral do SUS, discando 136“, diz a nota do Ministério da Saúde.

Preocupação com o aumento do programa

O Farmácia Popular é um programa social gerido pelo governo federal que tem como objetivo ajudar as pessoas de baixa a renda no processo de aquisição de medicamentos. Este não é um projeto novo, mas o fato é que ele passou por uma reformulação recentemente.

Nesta nova fase, o Farmácia Popular está notadamente maior, com mais farmácias credenciadas, e com mais remédios disponíveis. Há, portanto, um temor de que criminosos estejam se aproveitando deste aumento do programa para conseguir fazer mais vítimas em todo o país.

“As pessoas mais necessitadas, as pessoas que ganham menos, as pessoas que foram privadas de conhecimentos e oportunidades ao longo da história desse país vão ser tratadas como pessoas de primeira categoria, como pessoas de primeira classe. Ninguém será tratado como se fosse de segunda classe”, disse o presidente Lula no momento do lançamento do novo Farmácia Popular.

A lista do Farmácia Popular



Você também pode gostar:

Abaixo, você pode ver a lista atualizada de medicamentos completamente gratuitos que estão sendo oferecidos nesta nova fase do programa Farmácia Popular.

Asma

brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg);

dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg);

sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg).

Diabetes

cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg);

glibenclamida (5 mg);

insulina humana regular (100 ui/ml);

insulina humana (100 ui/ml).

Hipertensão

atenolol (25 mg);

besilato de anlodipino (5 mg);

captopril (25 mg);

cloridrato de propranolol (40 mg);

hidroclorotiazida (25mg);

losartana potássica (50 mg);

maleato de enalapril (10 mg);

espironolactona (25 mg);

furosemida (40 mg);

succinato de metoprolol (25 ml).

Agora, você pode conferir a lista atualizada de remédios que a partir deste momento estão com descontos dentro do sistema do Farmácia Popular. Note que para os usuários do Bolsa Família os medicamentos desta lista também são gratuitos.

Anticoncepcionais

acetato de medroxiprogesterona (150 mg);

etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg);

noretisterona (0,35 mg);

valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg).

Dislipidemia

(colesterol alto): sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg)

Doença de Parkinson

carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg);

cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg)

Dislipidemia

(colesterol alto): sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg)

Doença de Parkinson

carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg);

cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg)

Glaucoma

maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg)

Incontinência

Osteoporose

alendronato de sódio (70 mg)

Rinite

budesonida (32 mg e 50 mg);

dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose)

Diabetes tipo 2 + doença cardiovascular (> 65 anos)

Como conseguir o remédio no Farmácia Popular

De acordo com o Ministério da Saúde, não é necessário realizar nenhum tipo de inscrição para fazer parte do Farmácia Popular. Seja do Bolsa Família ou não, o fato é que o cidadão precisa apenas localizar uma farmácia que tenha convênio com o sistema e solicitar o remédio de acordo com as regras do programa.

É importante que o cidadão leve consigo os seus documentos pessoais, como RG e CPF, e também tenha em mãos a receita médica assinada por um profissional médico seja da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) ou mesmo da rede privada.