Ministra fala sobre Concurso Unificado e prazo para liberação do edital

Concurso Unificado oferta 6.640 vagas

Vai fazer o concurso unificado? Também chamado de Enem dos Concursos, o certame vai liberar quase 7 mil vagas e muitas oportunidades.

Confira os cargos e saiba sobre prazo para liberação do edital.

Concurso unificado e a Ministra Esther Dweck

Num bate-papo descontraído nesta quarta-feira, 13 de dezembro, a Ministra da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, deu uma espiadinha no Concurso Nacional Unificado durante uma entrevista no Jornal PT Brasil, que rolou nas redes sociais.

O Que a Ministra Contou Sobre o concurso unificado

Falando sobre o certame, a Ministra deu umas dicas sobre a prova que está por vir. Ela mencionou que o edital de abertura das inscrições deve pintar até a semana que vem, lá pelo dia 22 de dezembro. E, para quem ficou curioso, os últimos retoques estão sendo feitos junto com a Fundação Cesgranrio, que vai organizar o concurso.

Sobre os concursos públicos

A Esther Dweck também falou um pouco sobre os concursos públicos nos governos anteriores, tanto no Temer quanto no Bolsonaro. Ela comentou que quase não rolaram concursos nesses períodos, e quando aconteciam, eram mais focados na área policial. A Ministra destacou que várias áreas do serviço público estavam precisando de mais gente.



O Que Vai Cair na Prova deste concurso unificado

A Ministra sugeriu que a prova do Concurso Nacional Unificado deve abordar a realidade do Brasil. Ela falou que nas perguntas gerais, vão tocar em temas sobre a realidade brasileira e a ética no serviço público. O recado é claro: quem passar na prova vai ser servidor para cuidar dos problemas e desafios do Brasil.

Edital e Compromisso Social

Então, fica a expectativa para o lançamento do edital e o que ele vai trazer. O que fica claro nas palavras da Ministra é a importância de formar servidores que entendam a responsabilidade ética e social de servir à população brasileira. Isso promete tornar o Concurso Nacional Unificado não só um desafio, mas também uma oportunidade de contribuir para a melhoria do nosso país.

Distribuição de vagas do concurso unificado

Confira a seguir de acordo com os órgãos:

Funai – 502 vagas

Incra – 742 vagas

MAPA – 520 vagas

Ministério da Gestão e cargos transversais – 1.480 vagas

Ministério da Saúde – 220 vagas

Ministério do Trabalho e Emprego – 900 vagas

Antaq – 30 vagas

MDIC – 110 vagas

Previc – 40 vagas

ANEEL – 40 vagas

ANS – 35 vagas

IBGE – 895 vagas

Ministério da Justiça – 130 vagas

MCTI – 296 vagas

Ministério da Cultura – 50 vagas

Advocacia Geral da União – 400 vagas

Ministério da Educação – 70 vagas

MDHC – 40 vagas

MPI – 30 vagas

MPO – 60 vagas

Inep – 50 vagas

Concurso Nacional Unificado e dicas

No universo dos concursos, a Ministra da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, compartilhou algumas orientações valiosas sobre o aguardado Concurso Nacional Unificado. Neste texto, vamos explorar essas dicas de estudo de forma descontraída e acessível.

Desbravando o Edital

Antes de tudo, é fundamental mergulhar no edital. Ele é como um mapa que direcionará seus estudos. Compreender as etapas do concurso, os temas que serão cobrados e o estilo das questões é o primeiro passo para o sucesso.

Organização do Tempo para o concurso unificado

Estabelecer um plano de estudos adaptado à sua rotina é essencial. Divida os conteúdos de maneira equilibrada e reserve momentos para revisões. Dessa forma, evita-se a correria de última hora e mantém-se o foco nos objetivos.

Foco nos Pontos-Chave

Dedique atenção especial aos temas que têm maior peso na prova. Identifique esses pontos e reserve um tempo extra para compreendê-los. Isso maximiza seus esforços e melhora suas chances de sucesso.

Materiais de Estudo Confiáveis

Escolha materiais didáticos confiáveis e atualizados. Livros, videoaulas e recursos específicos para concursos são aliados importantes. Certifique-se de que estão alinhados com as exigências do edital.

Prática com Questões Anteriores

Nada supera a prática com questões de concursos anteriores para se acostumar ao estilo da prova. Isso ajuda a entender como os temas são abordados e aprimora sua habilidade de aplicar o conhecimento adquirido.

Escolha as dicas que melhor adequa ao seu perfil e boa sorte!